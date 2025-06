Y no ha pasado mes, y hay quien dice que semana, en la que algún funcionario o dependencia del gobierno de Estados Unidos no muestre que trae a México entre ceja y ceja. Y es que, con razón o no, si no es el propio presidente de Estados Unidos es la DEA por el narcotráfico o la Secretaría de Seguridad Nacional por la migración o las drogas, o la de Comercio por los aranceles, o la de Agricultura por el gusano barrenador o el Servicio de Migración y Control de Aduanas por las redadas contra connacionales… No hay semana, nos insisten, en la que no haya en la agenda de asuntos espinosos al menos uno puesto sobre la mesa por alguna institución o funcionario del gobierno de Trump. Ayer se agregaron el Departamento del Tesoro que acusa a bancos mexicanos de lavar dinero y la fiscal general Pam Bondi que ayer metió a Mexico en el mismo costal de adversarios en el que tiene también a Irán a China y a Rusia. Uf.

