¿Navarro en desacato?

Colectivos documentaron ayer que maquinaria pesada realizaba labores en la semidestruida Ciudad de las Artes de Tepic, pese a la suspensión dictada un día antes por un juez federal. Al parecer, el Gobierno de Nayarit, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, incurrió en desacato, lo que, de confirmarse, le daría armas a quienes lo acusan de no respetar la legalidad. Navarro, nos dicen, podría argumentar que no había recibido la notificación sobre la suspensión, lo cual sería comprensible, pues estos procedimientos no siempre se realizan de inmediato. Como sea, hay quienes creen que, en lugar de seguirle quitando piedras y árboles al complejo cultural, don Miguel Ángel debería preparar sus alegatos y tener a la mano los estudios de impacto ambiental y urbano que no ha hecho públicos —si es que los tiene—, para evitar que el juez dicte una suspensión definitiva que, nos aseguran, sería el principio del fin de su proyecto de estadio. Pendientes.

