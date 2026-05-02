› Encaminando la elección

Y aunque será hasta el domingo cuando la exsecretaria de Desarrollo Social, Ariadna Montiel, sea ungida como nueva presidenta nacional de Morena, ya hay varios indicios de que está ya trabajando de lleno al frente del guinda. Al menos así lo vieron quienes registraron el encuentro que la exfuncionaria federal tuvo con quien en el pasado fuera su compañero de gabinete, Mario Delgado, aunque esta vez más con propósitos partidarios, pues es sabido que el hoy titular de la SEP fue entre 2020 y 2025 dirigente nacional del guinda. “Hoy tuve el privilegio de desayunar con Ariadna Montiel. Recordamos viejas batallas, anécdotas y compartimos reflexiones sobre nuestro movimiento y los cambios tan profundos que ha logrado en nuestro país de la mano del pueblo de México”, publicó Delgado en X. Y no sólo eso, anticipó que este domingo “toda nuestra militancia le dará su respaldo con mucha alegría y seguridad de que su liderazgo nos conducirá a una jornada histórica en el 2027”. Durante la semana varias voces ya dieron cuenta de su arropo a Ariadna. El domingo sólo se verá qué tan atronadora es la ovación.