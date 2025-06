Comunidad LGBTQ+, preocupada por falta de derechos en México

Integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Trasvesti, Transgénero, Intersexual, Queer y más (LGBTTTIQ+) externaron su preocupación por retrocesos en derechos ganados en estados como Jalisco o Guanajuato o en Oaxaca, Chiapas, Michoacán o Nuevo León.

“Jalisco con la llegada del nuevo gobernador dio para atrás el reconocimiento de las infancias trans o al matrimonio igualitario, por eso es un foco rojo, además de Guanajuato, asimismo por usos y costumbres en Oaxaca o Chiapas difícilmente han llegado los derechos a las personas de la diversidad sexual ”, dijo a La Razón, Jaime Morales, defensor de la comunidad LGBTTTIQ+.

Comunidad LGBT+ en la Ciudad de México. ı Foto: Gobierno CDMX

Reconocen algunos avances para comunidad LGBT+

No obstante, también reconocieron que en algunas entidades del país se han impulsado garantías adecuadas a este sector social.

“El compromiso del Gobierno mexicano es claro, tanto la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México como la Presidenta, Claudia Sheinbaum, están generando políticas públicas incluyentes que están siendo un parteaguas en nuestra población”, indicó Carlos López, activista de la comunidad LGBTTTIQ+.

Entrevistados en el marco de la edición número 47 marcha del Orgullo LGBT+, ambos coincidieron que esta movilización es útil para reivindicar los derechos de la comunidad y para organizarse, a fin de obtener nuevas garantías.

“Esta marcha sirve para conmemorar la resistencia de las personas LGBT, celebrar que estamos vivas, también es un ejercicio de memoria histórica, porque recordamos a quienes han fallecido o a quienes nos han arrebatado víctimas de los discursos de odio”, dijo a este diario Carlos López.

Necesaria, una cultura de respeto hacia la comunidad LGBT+

Por su parte, Jaime Morales insistió en el llamado a la sociedad para promover una cultura de respeto y tolerancia a la comunidad LGBTTTIQ+.

“La lucha sigue, hay que seguir insistiendo para que no haya un retroceso porque hemos visto que la derecha dan marcha atrás a los derechos, creo que el primer llamado es que nadie de por hecho que los derechos son para siempre tenemos que seguir luchando, insistiendo y el otro llamado es a las personas que no son de la diversidad sexual para que entiendan que es una obligación respetar a las demás personas, que no tienen que entender para respetar, simplemente saber que las personas tienen los mismos derechos que ellos”, expresó.

