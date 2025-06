Preocupa alta incidencia de transfeminicidios en México

El diputado Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad en la Cámara de Diputados, afirmó que, aunque “hoy han avanzado los derechos de la comunidad de la diversidad”, la problemática de los transfeminicidios sigue siendo “un Talón de Aquiles” en la agenda LGBTTTIQ+.

El legislador recordó que México está entre los tres primeros lugares en América Latina en la incidencia de este delito, el cual, dijo, está “íntimamente ligado con el machismo que prevalece en el país”.

De acuerdo con el Monitoreo de Muertes Trans, emitido por la Transgender Europe y que, a decir de los especialistas en esta materia, es uno de los más precisos en el orbe, en Latinoamérica, dentro del periodo comprendido entre octubre del 2023 y octubre del 2024, hubo más de 230 transfeminicidios en la zona centro y sur del continente, con Brasil en primer lugar, México en segundo y Colombia en tercero.

Adicionalmente, Jaime López Vela indicó que entre mayo de 2024 y el mismo mes de 2025 se cometieron 71 transfeminicidios, “sin contar los que no son reconocidos como tales, o bien, los que no son denunciados, ya que muchas veces las familias prefieren no denunciar, para que no se revele a qué comunidad pertenecía la persona a la que le arrebataron la vida”.

En plática con La Razón, el diputado reflexionó sobre la situación por la que atraviesa la comunidad LGBTTTIQ+, en la víspera de la realización de la Marcha por el Orgullo, que tendrá lugar este sábado en la Ciudad de México.

López Vela, integrante de esta comunidad, aseveró que “hay mucho por repasar y por hacer muchísimo más”. Mientras caminaba hacia la oficina de la Comisión de Diversidad, en San Lázaro, bromeaba y decía: “Hoy estamos aquí, pero al lado de eso, tenemos que seguir trabajando para construir un marco de derechos, que nos permita en todo el país vivir dignamente”.

Al entrar a su oficina, llena de color, se pudo apreciar un mural en el que aparece Amelio Robles, un coronel mexicano que participó en la Revolución Mexicana y que está considerado como la primera persona en México, cuyo cambio de género fue reconocido institucionalmente.

En la obra se le ve acompañado por Nancy Cárdenas, escritora, directora de cine y realizadora de teatro mexicana, pionera del movimiento de liberación gay. Ya adentro, el legislador de Morena compartió que “los transfeminicidios duelen terriblemente”.

Indicó que tras estos ataques hay un problema estructural. “El tema es la falta de educación integral de la sexualidad, que nos ayude a explicar cómo se construye la identidad sexual”, dijo.

Insistió en que este tipo de delitos se siguen presentando. Ha habido campañas y ahora se tiene una Presidenta, pero sigue pesando la violencia de género, “es una constante, ves a varones gritando, cosificando a empleadas, y si se trata de un trans, viene una doble violencia”.

Recordó que apenas en esta LXVI legislatura del Congreso se logró el derecho a la igualdad sustantiva para las mujeres: “Hemos incluido los derechos de los animales en la Constitución, pero los derechos de las personas de la diversidad sexual todavía no están ahí”.

Por su parte, Ieve González, miembro de la comunidad LGBTTTIQ+ y director de Dixpa Magazine, la única revista en México dedicada a la diversidad, señaló que, de 2008 a 2025, en nuestro país se registraron 772 asesinatos de mujeres trans y, a octubre de 2024, se tenían 55 casos de violencias transfóbicas.

Ieve relató que, apenas el pasado 11 de junio, “un hombre cisgénero agredió físicamente a un contingente trans donde estaban la activista Camila Aurora y el activista Yeland Torres. Ella, una mujer trans, y él, un hombre trans. Fueron golpeados, simplemente por existir, por caminar en la calle siendo elles mismes. Puede parecer absurdo, ¿no?, siento que mucha gente, muchas veces, dice que es una exageración y decir, ¿cómo alguien te ataca solo por ser tú? Pero esa es la realidad cotidiana de muchas personas de la comunidad, de muchas mujeres, de muchas personas racializadas y ahí empieza la violencia”.

El director de la revista señaló que, para terminar con la violencia transgénero, “hay que decirlo con todas sus letras, la discriminación no sólo se vive en la calle o en las familias, está institucionalizada. Y hoy día mucho discurso político utiliza a la comunidad para ganar adeptos. Particularmente la derecha y los sectores conservadores han convertido a la comunidad, especialmente a las personas trans, en carne de cañón electoral”.

El activista señaló que México sigue siendo un país transfóbico, porque sus estructuras, sus leyes, sus instrucciones, sus omisiones en su violencia cotidiana, sistemática y cultural, castigan la existencia de lo trans.

“No es un país transfóbico porque haya gente mala, sino porque ser trans en México es un riesgo. Riesgo de ser discriminada cuando buscan empleo, riesgo de ser expulsada de su casa, riesgo de no tener acceso a la salud, riesgo de ser violentada por la policía o por cualquier persona que se sienta con el derecho de corregir, de decirle a alguien cómo vivir”, concluyó.

El 28 de junio “es día de la libertad”, dice Sheinbaum





› Por Claudia Arellano

En el marco del Día del Orgullo Gay a celebrarse este sábado, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el 28 de junio “es el día de la libertad”, y afirmó que “no se debe juzgar a nadie, debe haber inclusión, porque somos una sociedad diversa… todo lo que se pueda hacer desde el Gobierno para que haya respeto y reconocimiento lo vamos a hacer”.

La mandataria federal hizo énfasis en que no puede haber un retroceso en los derechos de quienes forman parte de este sector de la población. Además, durante la sesión de preguntas y respuestas, Sheinbaum le dio la palabra a una reportera que, dijo, forma parte de esta comunidad quien, con una colorida cabellera púrpura, llamó la atención de los presentes, y cuestionó sobre si en la actual administración hay legislaciones que velen por los derechos de la comunidad.

La Presidenta destacó que su Gobierno no se enfoca en hablar de tolerancia, sino que pretende que haya inclusión de todas las personas y, por ello, se comprometió a que, en lo que respecta a su administración, se llevarán a cabo acciones necesarias para velar por los que forman parte de la comunidad LGBT.

5 millones de personas pertenecen a la comunidad, según censo

Aseguró que su administración “tiene iniciativas” a nivel del Ejecutivo y Legislativo, para poder abordar esta causa a nivel institucional y en el marco del mes del orgullo. Destacó que sí existen nuevas propuestas, pero no tenía, según ella, información al momento. En cambio, optó por señalar que hubo muchas acciones afirmativas en su periodo como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), realizada entre 2021 y 2022, más de cinco millones de personas de 15 años o más se identifican como persona lésbico-gay, aproximadamente 5.1 por ciento de la población en este rango etario.

Los estados con mayor número absoluto de población LGBTTTIQ+ son el Estado de México (cerca de 490 mil), la Ciudad de México (311 mil), así como Veracruz y Jalisco con cifras cercanas a los 300 mil.