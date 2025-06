Noroña desmiente que Hugo López-Gatell fue nombrado representante de México ante la OMS-OPS

Gerardo Fernández Noroña desmintió que el exsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez fuera nombrado como representante de México ante las organizaciones Mundial de la Salud (OMS) y Panamericana de la Salud (OPS).

En redes sociales se manejó la versión de confirmación, luego de que la extitular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, afirmará que era una realidad y calificó dicho ‘nombramiento’ como una gran noticia.

“Gran noticia para las políticas de salud pública nacionales y mundiales: El Dr. @HLGatell, cuya magnífica función, en el Gobierno de @lopezobrador_, ayudó a salvar tantas vidas, ha sido nombrado por Gobierno de @Claudiashein representante de México ante OPS/OMS. ¡Enhorabuena!”, escribió Álvarez-Buylla en su cuenta de X.

Hugo López-Gatell ı Foto: larazondemexico

Sin embargo, el senador Noroña afirmó que él no tenía conocimiento alguno del supuesto nombramiento de Gatell como representante ante la OMS, además explicó que todo nombramiento para el exterior pasa por el Senado de la República “nosotros no hemos recibido ninguna propuesta en ese sentido”, dijo.

“Me temo, y cuando digo me temo es porque yo le tengo reconocimiento y respeto a López-Gatell, que no es verdad. Aquí tiene que pasar, aquí tiene que llegar la propuesta. No ha llegado nada, nada. El Senado es el que tiene la facultad o la Comisión Permanente, cuando no está en sesión el Senado. Yo presidido tanto la Comisión Permanente como la Cámara de Senadores, entonces no hay tal", afirmó Noroña.

López-Gatell es médico por la UNAM, con especialidad en Medicina Interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMN). Cuenta con maestría en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud por la Universidad y un posdoctorado en Epidemiología en la Bloomberg School of Public Health de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos.

