Nada se ha probado, considera EPN

Y fue el expresidente Enrique Peña quien reapareció en un documental para defenderse de los señalamientos por presuntos actos de corrupción en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en los terrenos del exlago de Texcoco, como en su momento lo argumentó su sucesor, Andrés Manuel López Obrador. El político mexiquense dijo que en ningún momento se comprobó que hubiera tales anomalías en la terminal aérea a cuya construcción finalmente dio marcha atrás el gobernante morenista después de una consulta ciudadana. “Se ha dicho que era faraónico, que hubo malversación de recursos, pero a la postre no ha quedado acreditado, ni probado, ni evidenciado, que haya habido un manejo no acorde con las mejores prácticas en términos de transparencia y combate a la corrupción”, declaró el priista, en el video del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Peña también señala que no pensaba que AMLO iba a frenar el NAIM en Texcoco y, por el contrario, le iba a dar continuidad, pero la historia dice otra cosa.