Sheinbaum: El pueblo “supo elegir a un mixteco en la Corte”

A dos meses de que las personas que resultaron electas el pasado 1 de junio integren el Poder Judicial, la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que la ciudadanía actuó con sabiduría al elegir a Hugo Aguilar Ortiz, un hombre de origen indígena, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al encabezar un evento para el informe de proyectos prioritarios en Colima, la mandataria federal resaltó que, como producto de la reforma judicial, se eliminó el sistema por el cual los nombramientos en el alto tribunal estaban en manos de la Presidencia y el Senado de la República.

“Ahora hubo una elección… Entre todas y todos los mexicanos, los que quisieron salir a ejercer su derecho al voto, votamos por el nuevo Poder Judicial. Antes, a los ministros de la Corte los decidía el presidente y a unos cuantos los senadores. Eso se acabó. Ahora, los ministros y ministras las decide el pueblo de México con su voto. Y miren qué sabio es el pueblo de México, que supo elegir un presidente de la Corte, un indígena mixteco. ¿Cuándo hubiera llegado un indígena mixteco a ser presidente de la Corte? Nunca, si no lo hubiera decidido el pueblo de México”, dijo.

El Dato: Para el abasto de agua potable, la Presidenta informó sobre una inversión de dos mil 100 mdp en proyectos de la Conagua.

Al hacer un recuento histórico, destacó la separación entre la Iglesia y el Estado, pues, aunque subrayó que todos tienen derecho a creer y tener una fe, “el Gobierno tiene que ser civil”.

Sobre las acciones para el estado de Colima, apuntó que para los próximos dos años y medio se destinará un presupuesto de 12 mil millones de pesos, de los cuales cinco mil serán para los programas de Bienestar; dos mil 100 serán para proyectos hídricos, con el fin de mejorar el abastecimiento de agua para la población y, sobre todo, para los agricultores.

Recordó que entre los planes está la mejora de todas las instalaciones hospitalarias, las cuales recibirán equipamiento que les haga falta y contarán con los médicos necesarios. A esto se suma la entrega del nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Manzanillo.

“Así que no va a faltarle presupuesto al estado de Colima. Fueron años de otra visión —claro, no me refiero al presidente (Andrés Manuel) López Obrador, sino desde antes—. Decían: Ay, Colima me da tantos votos, pues no le invierto a Colima porque ya no va a haber votos para mi partido. Pues no, aquí: o todos coludos o todos rabones; todos somos mexicanos y mexicanas, y todos merecen un presupuesto digno e inversión digna para el beneficio de las y los colimenses”, dijo.

En su participación, la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, destacó la planeación para ampliar el puerto de Manzanillo que, aseguró, será la obra más importante de las próximas décadas en la entidad y, frente a las inquietudes expuestas por algunos sectores civiles sobre el impacto ambiental que esto representará, dijo que se buscará concretar el proyecto y conservar los ecosistemas.

“Es posible compaginar el proyecto de desarrollo económico más importante del último siglo para Colima con el esfuerzo más ambicioso del último siglo por la conservación de nuestros ecosistemas, y eso lo vamos a demostrar con acciones”, dijo.