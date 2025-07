‘No se modificó nada’, afirma Sheinbaum sobre la Ley de Telecomunicaciones; esto es todo lo que dijo

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre la Ley de Telecomunicaciones aprobada por los legisladores. En ese sentido aseguró que el Gobierno “no espía ni censura” a ningún mexicano, debido a que está prohibido.

Detalló que la Ley se mantiene como estaba antes, pues “no se modificó nada”. Incluso aseguró que para actuar y dar números telefónicos se necesita la instrucción de un juez.

Así, dijo, que la única intención de la Ley de Telecomunicaciones es mejorar el Sistema de Telecomunicaciones en temas de seguridad y el derecho de las audiencias, impulsando el empoderamiento de los mexicanos en la materia.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la Ley de Telecomunicaciones?

Ve a continuación todo lo que dijo este martes en su conferencia mañanera la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la Ley de Telecomunicaciones:

Claudia Sheinbaum:

Pero, miren, es parte de la hipocresía y del engaño —lo que presentó Pepe en la mañana, al principio de “La mañanera”—. Dicen que la Ley de Telecomunicaciones, le llaman ahora la “Ley Espía”, esa es su propaganda; y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la Ley, no se modificó nada, que es: a solicitud de un juez poder tener información de un teléfono; que eso existe ahora y existe desde que se aprobó la ley, en su momento.

O sea, no cambia nada de la ley anterior a esta, y le llaman que “estamos espiando”. Pues ¿cómo vamos a espiar? Primero, ni en el interés hay.

Es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del Sistema de Telecomunicaciones en nuestro país y que, en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas, igual que estaba antes; nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces, la gente se va a ir con la finta.

Pues no, hay que informar: nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan “que ahora, el gobierno va a espiar a personas”. No, no cambió nada, absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje, nada.

O “Ley Censura”; fíjense por qué, porque ahora resulta que las audiencias tienen derechos.

¿Quiénes son las audiencias?

Todos nosotros, que escuchamos la radio o la televisión. Y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira o que no debería de haber salido, pues podemos ahora sí, reclamarle a la televisora, al radio, y ellos tienen la obligación de aceptar ese reclamo.

Eso dicen que “es censura”. ¿Cómo va a ser censura que los que escuchamos o los que escuchan —saquemos el “nosotros”—, los que escuchan la radio y la televisión ahora sí, tengan derechos de reclamar “oye, dijiste una información de mi colonia que no tiene nada que ver”, “oye, dijiste algo que no corresponde a la información que deberían recibir las niñas y los niños”?

Ahora, hay derecho del que escucha, del que ve.

Antes no, antes era: lo que diga el medio de comunicación, eso es. No, ahora la ciudadanía puede reclamar.

A eso le llaman “censura”. Pues ¿cómo?, es todo lo contrario, es una revisión ciudadana del derecho a la información, que es un derecho constitucional.

La Ley de Telecomunicaciones no espía ni censura. Sigue la legislación vigente; sólo por orden judicial es posible intervenir teléfonos. En cambio, rescatamos los derechos de las audiencias a la información, como ordena el 6.º constitucional.https://t.co/0YeVpeQTq5 pic.twitter.com/yrMLv0hfVg — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 1, 2025

PREGUNTA REPORTERO: ¿“Van a saber dónde estás, con quién estás, qué vas a hacer”, que es un tema de geolocalización?

Claudia Sheinbaum:

Es falso.

¿Cuándo se hace? Cuando hay presunción de un delito y un juez lo permite; no para cualquier ciudadano, eso está prohibido, y sigue prohibido y estaba prohibido, y está prohibido ahora.

Solamente frente a una investigación de un delincuente, un presunto delincuente, que se sabe su teléfono, pues se le pide a un juez: “Oye, necesito saber su geolocalización”.

Porque si se detuviera, fíjense, si una persona se detiene debido a que se encontró su localización a través del teléfono, pero no fue orden de juez, no es válido para el juez.

Es igual que estaba antes, no hay ninguna diferencia. Es inventar.

Y la hipocresía, porque ellos sí nos espiaban a nosotros, la verdad.

Recuerdo que cuando iba a ser candidata a jefa de Gobierno llegaron unos… Creo que ya lo he platicado, ¿no? Llegaron unos jóvenes a verme —yo creo que sí lo puedo decir ya, pasó mucho tiempo—, trabajaban en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y llegaron a buscarme ―recuerden que yo era jefa Delegacional de Tlalpan; después me salí para estar en campaña― y llegaron a buscarme, a decirme: “Oiga, le queremos decir algo: nos pidieron que interviniéramos su correo electrónico, nada más para que tenga cuidado”, de los muchachos que estaban en contra de que se hiciera eso.