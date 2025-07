Sigue “cacería de brujas” en EU contra migrantes

La “cacería de brujas” contra migrantes ha empeorado en las últimas semanas en varias ciudades de Estados Unidos porque Donald Trump no ha cumplido con su promesa de deportar a más de un millón de indocumentados en un año, lo que orilló a cancelar los festejos de independencia del 4 de julio.

Javier Calzada, vocero de la organización Héroes Migrantes, aseguró lo anterior, durante su participación en el espacio Al mediodía con Solórzano, donde rechazó que los connacionales en ese país sean terroristas o narcotraficantes, por el contrario, dijo, es gente trabajadora.

“Esto sigue empeorando. Ahorita con esa cacería de brujas aquí en Estados Unidos, cualquier persona, ya sea por nuestro color, se ve que es una persona migrante, aumenta en cualquier centro de reunión (las redadas). La única (causa) de las cosas (es) que Trump no ha llegado con la cantidad de número (de migrantes) que prometió a los ciudadanos deportar”, señaló.

Refirió que se han cancelado las celebraciones del 4 de julio en varias ciudades de Los Ángeles y del condado de Colorado, entre otras, ya que “tenemos redadas a cada momento, estamos vigilados por ICE, por inmigración”.

Agregó que en cualquier punto de reunión se espera que migración esté presente y, no se diga este 4 de julio. “Es por eso que se cancelan estas celebraciones (…) Desafortunadamente, el 4 de julio no será normal, y es por nuestra seguridad que las personas no participen, porque las redadas sí han aumentado”, apuntó.

Opinó que los señalamientos de Trump contra México y sus migrantes responden a intereses políticos y no tanto por combatir el narcoterrorismo o de ir por los líderes de los cárteles de la droga.

“Nosotros no somos terroristas, nosotros aquí somos personas que nos sumamos a este país, nosotros venimos a trabajar, a ayudar a nuestro país y a este país. Nosotros no nada más venimos a trabajar de agricultores, también tenemos familia que son profesionales, abogados, licenciados, doctores, ingenieros”, puntualizó.