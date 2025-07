EU arresta y liga con cártel a Chávez Jr.; desde 2023, orden de captura aquí: FGR

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos detuvo en Los Ángeles al boxeador y “delincuente indocumentado” Julio César Chávez Carrasco, por lo que se acelerará su deportación, pues cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos, así como nexos con el Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EU confirmó lo anterior en un comunicado en el que señaló que los agentes migratorios lo detuvieron en Studio City, distrito de Los Ángeles, California, el miércoles 2 de julio, por su ingreso ilegal a Estados Unidos. “Se cree que Chávez (Jr.) es miembro del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada”, subrayó la autoridad.

Más tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Chávez Jr. tiene una orden de aprehensión pendiente en México desde marzo del 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas, por lo que el Gobierno de EU notificó de su captura en Los Ángeles.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Golazo de Cuau a pobres

El Dato: Entre sus peleas más lucrativas destaca el combate contra Sergio Maravilla Martínez en 2012, donde, pese a la derrota, obtuvo cerca de 3 millones de dólares.

“Dichas autoridades han informado de lo anterior a la Fiscalía General de la República, manifestando que han iniciado el procedimiento correspondiente para su entrega a México”, enfatizó la institución, en una tarjeta informativa.

El DHS estadounidense explicó que, en agosto del 2023, el boxeador ingresó al país legalmente con una visa de turista B2 que estaba vigente hasta febrero del 2024. Luego, el 2 de abril del año pasado, el hijo de la leyenda boxística Julio César Chávez solicitó la residencia permanente legal.

Apuntó que su solicitud se basó en su matrimonio con una ciudadana estadounidense, vinculada con el Cártel de Sinaloa por una relación previa con el hijo ya fallecido del líder del cártel, El Chapo.

3 veces ha sido detenido el pujilista en EU

En la relatoría de hechos, añadió que el 17 de diciembre del 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) remitió al ICE una denuncia por considerar que Chávez Jr. representaba una “grave amenaza” para la seguridad pública. Sin embargo, una entrada en el sistema de aplicación de la ley del DHS, bajo la administración de Joe Biden, indicó que Chávez no era una prioridad para la aplicación de la ley migratoria.

Expuso que el 4 de enero de 2025, la administración Biden permitió a Chávez reingresar al país y le dio libertad condicional en el puerto de entrada de San Ysidro. Luego de múltiples declaraciones fraudulentas en su solicitud para convertirse en residente permanente legal, se determinó que se encontraba en el país ilegalmente y podía ser deportado el 27 de junio del 2025, dijo el Departamento de Seguridad.

“Este afiliado del Cártel de Sinaloa, con una orden de arresto vigente por tráfico de armas, municiones y explosivos fue arrestado por ICE. Es impactante que la administración anterior señalara a este delincuente indocumentado como una amenaza para la seguridad pública, pero optara por no priorizar su deportación y le permitiera regresar a nuestro país”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.

Momento exacto del arresto de Julio César Chávez Jr., el miércoles en Los Ángeles. ı Foto: Especial

“Con el presidente Trump nadie está por encima de la ley, incluidos los atletas de fama mundial. Nuestro mensaje a cualquier afiliado del cártel en Estados Unidos es claro: los encontraremos y enfrentarán las consecuencias. Se acabaron los días de violencia desenfrenada de los cárteles”, sentenció McLaughlin.

Como parte de los antecedentes penales de Chávez Jr., el gobierno estadounidense dio a conocer que el 22 de enero del 2012, la Patrulla de Carreteras de California lo arrestó y acusó de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, y de conducir sin licencia. El 23 de junio del 2012, el Tribunal Superior de California, condado de Los Ángeles, condenó al pugilista y lo sentenció a 13 días de cárcel y 36 meses de libertad condicional.

Apuntó que el 14 de enero del 2023, un juez de distrito libró una orden de aprehensión en contra de Chávez por el delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos de tráfico de armas y fabricación de delitos, en la modalidad de quienes participen en el ingreso clandestino al país de armas, municiones, cartuchos, explosivos; y quienes fabriquen armas, municiones, cartuchos y explosivos sin el permiso correspondiente.

El 7 de enero del 2024, el Departamento de Policía de LA arrestó a Chávez y lo acusó de posesión ilegal de cualquier arma de asalto y fabricación o importación de un rifle de cañón corto. El tribunal condenó a Chávez por estos cargos.

En redes sociales se difundió el momento en que el pugilista fue detenido el miércoles pasado por los elementos de ICE, quienes le colocaron cadenas en manos y pies, además de que fue revisado entre sus ropas. El personal migratorio le preguntó si traía algunas pertenencias, a lo que Chávez respondió que en la bolsa de su chamarra estaba su celular.

El hijo de J.C. Chávez portaba una chamarra gris, pantalón oscuro, playera tipo polo azul con blanco y una gorra negra. Al mismo tiempo, el deportista preguntó a los agentes que lo detuvieron que “¿no le informan a mi abogado que tengo una orden?”. Uno de ellos le respondió: “Te vamos a llamar (…)”.

El joven sinaloense reveló en el 2022 que conocía a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y líder del grupo criminal Los Chapitos, ya que había un parentesco familiar con su hija.

“¿Ovidio, El Ratón? Él es tío de mi hija. Entonces, sí lo conozco bien y es una buena persona; conmigo es una gran persona. Yo no sé lo que dicen en otro lado...

“Como se ha portado conmigo, aquí los que me echan la madre, me doy cuenta, y los que no, me doy cuenta, y eso puedo decir de la gente. No puedo decir nada más. Y la verdad, mis respetos, no por algo malo. La verdad, mis respetos para él”, afirmó en ese entonces.

Su famila Confía en “su inocencia ”

Por: Sergio Ramírez

Tras la detención de Julio César Chávez Jr., su familia emitió un comunicado donde pidió a la gente evitar los juicios anticipados para no dañar la dignidad del boxeador. Además, confió en “su inocencia y su calidad humana”.

“Nuestra familia se encuentra profundamente consternada por la situación actual. En estos momentos difíciles, reiteramos nuestro total e incondicional apoyo a Julio. Confiamos plenamente en su inocencia y en su calidad humana, así como en las instituciones de justicia tanto de México como de los Estados Unidos”, indicó.

También pidió a las autoridades mexicanas y estadounidenses garantizar el debido proceso legal y se eviten juicios anticipados que vulneren su dignidad. “Creemos firmemente que el camino adecuado es permitir que las autoridades competentes lleven a cabo su labor sin presiones externas ni especulaciones”, destacó la familia.

Los familiares apelaron a la sensibilidad y comprensión de respetar su decisión de no emitir más declaraciones en este momento a la prensa, la radio y la televisión.

Cuestiona CSP acuerdo de EU y Ovidio Guzmán

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el acuerdo al que llegaron autoridades de Estados Unidos con el narcotraficante Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo Guzmán, al recordar que hace unos meses dicho país catalogó a miembros del Cártel de Sinaloa como “terroristas”.

Aunque dijo que no se va a defender a nadie, hizo hincapié en que, al tratarse de un criminal extraditado, deberá haber coordinación e información.

Al inicio de mes, el hijo de Joaquín Guzmán Loera aceptó declararse culpable de delitos como narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas que se le imputan en ese país, con lo que evitaría ir a juicio en Nueva York al colaborar con autoridades estadounidenses, para lo cual proporcionará información sobre el trasiego de drogas.

La mandataria recordó que el gobierno estadounidense calificó como terroristas a miembros del crimen organizado. “¿Cómo no nombró el Gobierno de Estados Unidos a las organizaciones de la delincuencia organizada en México?, ¿Qué ha dicho el Gobierno de Estados Unidos con relación a organizaciones terroristas? ¿Y qué está haciendo?”, cuestionó.

Ovidio Guzmán López, tras ser capturado en enero de 2023, en Sinaloa. Foto›Especial

Recordó que para la detención de Guzmán López se realizó un operativo en el que dos miembros del Ejército mexicano perdieron la vida y, posteriormente, se decidió extraditarlo.

Negó que el plan respecto al acuerdo y el proceso que enfrentará el narcotraficante sea el de defenderlo, pero, al haber sido una entrega del Gobierno de México al de Estados Unidos, lo mínimo que se espera es coordinación e información.

“Sí es importante y que quede claro. Nosotros no defendemos a nadie, no se trata de esto, porque hay que recordar el conflicto de Sinaloa cómo surgió. Entonces, por eso es importante para nuestro país y nosotros, por supuesto que combatimos al crimen organizado, a la delincuencia organizada. Pero es un caso de extradición. Entonces, por lo menos deberían tener coordinación e información con la Fiscalía General de la República”, dijo.

Sobre el caso de Ismael El Mayo Zambada, detenido por autoridades estadounidenses a través de un operativo que lo llevó de México a aquel país a mediados del año pasado, Sheinbaum Pardo comentó que su juicio ante las autoridades norteamericanas sigue.

También recordó que su captura derivó en una ola de violencia que hizo de Sinaloa la entidad con mayor índice de asesinatos. “Ya se está llevando el juicio. Lo que nosotros planteamos es esta situación. Y los impactos que tuvo una detención como se dice en el caso de Sinaloa, que es uno de los estados que hoy tiene los mayores niveles de homicidios”, comentó.

El Ratón, como se le apoda a Guzmán López, fue ingresado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, donde permaneció hasta su extradición a Estados Unidos, realizada el 15 de septiembre del 2023.

Meses después, el equipo legal del narcotraficante, encabezado por el abogado Jeffrey Lichtman, inició las negociaciones con la fiscalía de ese país para alcanzar un acuerdo que permitiera evitar un juicio completo y, con ello, disminuir la severidad de la condena, que pudiera ser cadena perpetua.