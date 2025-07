Sheinbaum llama a combatir la violencia desde las raíces

La Presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un llamado a fortalecer el combate a la violencia desde las raíces, en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Destacó que el programa “Sí al desarme, sí a la paz”, mediante el cual se han recuperado más de 2 mil armas de fuego gracias a la entrega voluntaria de ciudadanos, sin necesidad de investigar su origen; y a cambio, las personas reciben recursos.

“Retirar un arma de una casa es decirle no a la guerra y sí a la paz”, afirmó Claudia Sheinbaum, al tiempo que reconoció el papel de la ciudadanía en el éxito del programa.

Claudia Sheinbaum también recordó que, en los primeros nueve meses de su administración, los homicidios dolosos en el país han disminuido 25 por ciento, de acuerdo con el reporte de seguridad presentado este martes. No obstante, señaló que la tarea de construir la paz es diaria y no puede tener pausas.

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum leyó un mensaje preparado especialmente para la ocasión, en el que aseguró que el desarme es también un acto simbólico de reconciliación social: “Desarmarnos no es solo dejar caer el metal al suelo; es también soltar el odio, la venganza, la indiferencia, es mirar a la otra, al otro, y ver a un ser humano, no un enemigo”.

“Decimos sí al desarme porque entendemos que las armas no traen seguridad, sino silencio, y nosotros lo que queremos es alegría en las calles, felicidad en los hogares y amor en los corazones”, agregó Claudia Sheinbaum.

“El camino a la felicidad no es el poder del dinero ni el poder que proporciona disparar un arma. Es el triunfo del respeto frente a la prepotencia, de la inclusión sobre la discriminación, del abrazo frente al racismo”, concluyó Claudia Sheinbaum.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, detalló que el programa entre enero y julio ha logrado el canje de 2 mil 135 armas, 3 mil cargadores, 169 mil 800 cartuchos y 387 granadas.

Asimismo, destacó que con la entrega de estas armas y su eventual destrucción “hemos reducido la violencia, hemos recuperado entornos para nuestra juventud; en otras palabras: hemos salvado vidas”.

Dijo que las fuerzas armadas saben “que está en juego el bienestar de las mexicanas y mexicanos y el progreso nacional. Esta suma de voluntades nos deja claro que el esfuerzo conjunto hacia un mismo objetivo nos está permitiendo forjar el México que habremos de heredar a las nuevas generaciones”.

Mientras que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el desarme voluntario y anónimo bajo el programa “Sí al desarme, sí a la paz”, “no solo se trata de cifras, sino de vidas humanas. Cada arma entregada representa una tragedia que no ocurrió una bala que no se disparó. Una familia que no tuvo que llorar a uno de los suyos porque no terminó en la cárcel o en el hospital”.

