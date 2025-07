Sheinbaum inaugura hospital del IMSS en Ensenada y afirma que México no cederá ante presiones de Trump

Al inaugurar la primera etapa del Hospital General Regional número 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ensenada, Baja California, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 430 millones de pesos para mejorar quirófanos, equipamiento y personal médico en el país, como parte del fortalecimiento del sistema IMSS-Bienestar.

“Vamos por más. Que no falte ningún equipo, que todos los hospitales estén perfectamente equipados y también los centros de salud”, afirmó.

Sheinbaum destacó que la prioridad de su gobierno es garantizar el derecho a la salud y revertir la privatización de servicios impulsada en sexenios anteriores. “Nuestra convicción es que la salud no es un privilegio, no es una mercancía que se compra, sino que es un derecho del pueblo de México, establecido en el cuarto constitucional”, expresó.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 2878 del 12 de julio del 2025

Inauguración: Hospital General Regional No. 23 del IMSS. Ensenada, Baja California https://t.co/r55nI6ATxr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 12, 2025

El Hospital General Regional No.23 de Ensenada beneficiará a más de 318 mil derechohabientes y su segunda etapa quedará concluida en año y medio , a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

En su primera etapa, el hospital cuenta con 31 camas, 32 especialidades, 40 consultorios de consulta externa, dos quirófanos de cirugías ambulatoria, 30 máquinas de hemodiálisis, 12 lugares de diálisis ambulatoria y cuatro salas de endoscopia.

Zoé Robledo, director del IMSS, informó que el hospital ya se encuentra listo con el reclutamiento de 162 especialistas.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, destacó que el Hospital General Regional No.23 en Ensenada, indica que México tiene una Presidenta que prioriza la salud.

Al centro, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ı Foto: Cortesía

Sheinbaum responde a Trump: México es soberano y no aceptará imposiciones

La Presidenta también abordó las recientes declaraciones de Donald Trump, quien en una carta pública planteó la posibilidad de imponer aranceles de hasta 30 por ciento a productos mexicanos.

Reiteró que desde este viernes “hay una mesa de trabajo ya instalada con el gobierno de Estados Unidos (…) Pero es muy importante que todos los mexicanos sepan que nunca vamos a negociar nada que vaya en contra del pueblo de México”, subrayó.

Aseguró que México defenderá su soberanía y dignidad: “México es un país libre, independiente y soberano. Negociamos como iguales, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”.

La mandataria ironizó que tiene experiencia en este tipo de negociaciones y se dijo confiada en que se alcanzará un acuerdo, pero dejó claro que no habrá retrocesos ni imposiciones. “Tenemos muy claros nuestros principios: no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT / cehr