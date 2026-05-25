Adán Augusto da respaldo a Andy López tras dejar Secretaría de Organización de Morena

El senador de Morena, Adán Augusto López, quien habitualmente evita dar declaraciones a la prensa, accedió en esta ocasión a hablar sobre las aspiraciones políticas de Andrés Manuel López Beltrán, y le expresó públicamente su respaldo tras su salida de la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal.

Cuestionado sobre la decisión de López Beltrán de dejar el cargo partidista para competir electoralmente, Adán Augusto respondió: “Yo le deseo todo el éxito”

Al preguntarle si considera que el hijo del expresidente tiene posibilidades de ganar una diputación federal, el senador respondió de manera contundente: “Caminando va a ganar”.

Sobre la posibilidad de acompañarlo durante la campaña, recordó la relación política que ambos han mantenido en los últimos años. “Él me ha acompañado en las campañas que yo tuve para gobernador y para senador”, señaló.

Adán Augusto López Hernández ı Foto: Senado de la República

El exgobernador de Tabasco indicó que recientemente tuvo contacto con Andy López. “Lo saludé, creo. El día del consejo nos vimos”, comentó al ser cuestionado sobre si había hablado con él tras el anuncio.

Sin embargo, aclaró que “Andy” no le adelantó sus aspiraciones políticas. “No”, respondió al preguntarle si le comentó previamente su intención de contender por una diputación federal.

Pese a ello, reiteró su respaldo y aseguró que acudiría a sus actos proselitistas incluso sin invitación. “Y aunque no me lo pidiera, iría yo a sus eventos. Claro que sí”, declaró.

Durante la mañana de este lunes, López Beltrán anunció su renuncia a Morena para buscar la diputación por el estado de Tabasco.

Andrés Manuel López Beltrán renuncia a cargo en Morena ı Foto: Cuartoscuro

“En congruencia con lo acordado en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de nuestro partido, he tomado la decisión de separarme de mi encargo en la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y de mi papel como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones", expresó.

De igual forma aprovecho para refrendar su compromiso y reconocimiento con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como “la mejor Presidenta de México y el mundo”

“Colaboraré desde otra trinchera, pero siempre como nos han ensenado, en el territorio y con la gente”, dijo López Beltrán.

#ÚltimaHora



Andy López Beltrán renuncia a su cargo en @PartidoMorenaMx y anuncia que buscará una diputación federal por #Tabasco @Ambas_Manos pic.twitter.com/z9T3ghAOW6 — Viridiana Lozano (@Viriloz) May 25, 2026

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LMCT