Claudia: “No voy a establecer diálogo con el abogado de un narcotraficante”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no entablará una conversación con el defensor de un narcotraficante, como se refirió al abogado de Ovidio Guzmán López, Jeffrey Lichtman, luego de que éste realizara señalamientos contra la mandataria y contra quien, advirtió, interpondrá una demanda por difamación.

“Primero, no voy a establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante. Número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque no se puede dejar pasar, a través de la Consejería Jurídica”, dijo ayer por la mañana, en conferencia de prensa.

La declaración de Lichtman se dio en respuesta a los señalamientos hechos por la mandataria federal el sábado, con las que consideró que el defensor del hijo de El Chapo Guzmán fue irrespetuoso con la institución presidencial.

“Le diría a la Presidenta Sheinbaum que tal vez debería fijarse en sus predecesores en la Presidencia y tratar de averiguar por qué sucedió eso. Por qué nunca se hace ningún esfuerzo por detenerlo, ni siquiera sé si (Ismael El Mayo) Zambada ha sido acusado en México, de alguna manera, de alguna forma. En lugar de actuar como la publirrelacionista, el brazo de relaciones públicas de la organización de narcotráfico de Zambada, que es lo que parece”, fueron las palabras del abogado.

En la conferencia de este lunes, Sheinbaum Pardo dijo que no respondería a Lichtman, a quien se refirió como defensor de un delincuente.

Además, la mandataria federal pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) salir a aclarar cómo fue que se consiguió la liberación del general Salvador Cienfuegos, quien en su momento fue acusado de tener vínculos con el crimen organizado y de lo que, aseguró, era inocente.

La solicitud la pidió debido a que el abogado de Guzmán López también acusó al Gobierno mexicano de hacer esfuerzos por liberar al general, pero no por capturar a El Mayo Zambada.

“Ya el contenido de lo que dijo pues debe de… No en relación a mi persona, porque no vale la pena entrar a eso, sino en relación a lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas; es importante que la fiscalía aclare todo este tema, porque fueron muchas semanas. Ayer estaba revisando, bueno, desde el sábado estaba revisando el caso Cienfuegos, lo que se dijo aquí en ‘la mañanera’ con el entonces presidente López Obrador y…

“Entonces, tiene que aclararse todo ese tema porque es muy claro que había inocencia. Entonces, es muy importante que se describa claramente cómo fue todo el caso, desde su detención hasta su liberación, y cómo la Fiscalía General de la República participó en este tema”, dijo.

Nuevamente, la mandataria federal negó que el Gobierno establezca relaciones de contubernio con organizaciones criminales y para ello mostró los resultados de la disminución en los indicadores de homicidio por sexenio, para exponer que disminuyeron durante el gobierno que la antecede.

“Por lo demás, nosotros hacemos nuestro trabajo; nosotros no solamente es lo que decimos, sino los resultados. No establecemos relación de contubernio con nadie”, declaró.

De esta forma, recalcó que se continuará con la estrategia de seguridad basada en cuatro ejes y que el mismo Gobierno de Donald Trump ha reconocido por sus resultados.

“Entonces, ellos saben el avance que hay en seguridad, saben el trabajo que desarrolla el Gabinete de Seguridad, estamos en comunicación permanente… Entonces, hay un acuerdo prácticamente ya terminado con el Gobierno de Estados Unidos, coordinado por el Departamento de Estado en los temas de seguridad. Queda clara la soberanía, queda clara la territorialidad de cada uno de nosotros, y se establecen esquemas de coordinación y colaboración”, dijo.

Experto ve repercusiones diplomáticas

El internacionalista Eddy Varón advirtió que una eventual demanda en México contra Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, por las declaraciones que hizo durante un proceso judicial en Estados Unidos podría tener repercusiones legales y diplomáticas para el país, incluida la revocación de visas a funcionarios mexicanos y sus familiares.

Varón Levy señaló que en EU las leyes protegen fuertemente la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de declaraciones realizadas en un tribunal, por lo que una demanda sería desechada desde el inicio. “Hay que probar malicia efectiva, un estándar muy alto. Además, la ley Anti-SLAPP protege a quienes participan en asuntos de interés público”, explicó en entrevista en Al Mediodía con Solórzano.

Agregó que existe una legislación específica en el país vecino conocida como Libel Tourism Act, que impide ejecutar sentencias extranjeras que violen los estándares de la Primera Enmienda. “Cualquier intento por hacer valer una sentencia mexicana contra Lichtman en territorio estadounidense está condenado al fracaso”, advirtió.

Varón Levy también criticó que sea la Presidenta Claudia Sheinbaum quien responda públicamente a las declaraciones de Lichtman, cuando esa tarea podría ser asumida por funcionarios de menor rango.

“¿Dónde están sus secretarios? ¿Dónde quedó el colchón político que antes existía? Ella no debería salir a todo. Así va a tener que tomar decisiones difíciles”, cuestionó.

Alertó que esta estrategia reactiva del Gobierno mexicano podría escalar a un conflicto diplomático y recordó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha sido claro: quienes intenten censurar a ciudadanos estadounidenses serán sancionados con la revocación de sus visas.

“Sí, Lichtman está saboreando el momento. (…) Porque si demandas, el otro tiene derecho a descubrir todo. Y eso es lo que puede pasar aquí. Una vez que demandas, no hay vuelta atrás. Y sí, el otro va a contraatacar, pero él está en la tribuna”, aseguró.

En otro tema, Varón Levy abordó el caso de CiBanco, cuestionando por qué, si no había pruebas suficientes como dijo Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) suspendió sus operaciones al día siguiente.

También hizo referencia al involucramiento de exfuncionarios con proyectos en China, y advirtió que Estados Unidos observa con atención la expansión de ese país en América Latina.

Finalmente, sobre el caso del grupo financiero Vector, indicó que la demanda civil interpuesta en Estados Unidos podría estar conectada con otros procesos judiciales, incluido el caso penal contra los Guzmán.

Aseguró que México se enfrenta a un escenario complejo donde “cada día hay señales más claras” de que el país podría entrar en una “tierra de nadie”.

Ante tensión con EU Noroña respalda a CSP

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, cerró filas con la Presidenta Claudia Sheinbaum tras los recientes señalamientos del abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, y además, expresó su respaldo a la postura del Gobierno mexicano frente a Estados Unidos, luego del amago del presidente Trump de imponer un 30 por ciento de aranceles a México.

Consideró que las tensiones con Estados Unidos no son nuevas; sin embargo, el morenista insistió en que México actúa con “soberanía y dignidad”. Consideró que la medida es “unilateral” contra el país; sin embargo, espera que “antes del primero de agosto se resuelva como ha sucedido ya en condiciones anteriores. Eso no quita que tense la relación”.

El pasado sábado Trump envió una carta a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, donde anunció que impondrá aranceles del 30 por ciento al comercio con México, debido a que, éste no ha cumplido con ejecutar acciones contundentes contra el tráfico de fentanilo.

Al respecto, Fernández Noroña dijo: “Yo le tengo reconocimiento en cómo van las tareas en materia de seguridad al Gobierno de México, en especial, al Gabinete de Seguridad quien tiene bajo su cargo la estrategia de seguridad del país”.

Asimismo, reprochó el acuerdo judicial de cooperación que involucra a Ovidio Guzmán en Estados Unidos: “La compañera Presidenta dice: ‘Oigan, dicen que son narcoterroristas y hacen un acuerdo con él y no nos comunican’, cuando se plantea por encima de todo la coordinación y la colaboración”.

Sobre las declaraciones del abogado de Guzmán, Jeffrey Lichtman, quien aseguró que el narco tenía vínculos con altos funcionarios mexicanos, Noroña comentó: “Y me parece que el reclamo es correcto. Ahora el abogado se ha pasado de insolente. O sea, en su casa lo conocen y de tú le hablan. Toma notoriedad porque está defendiendo a Ovidio Guzmán. Y toda esta insidia que hay, de que estamos preocupados. No estamos preocupados, nada, que diga lo que quiera, que diga lo que quiera. Nosotros no tenemos relación con el crimen organizado. Se le combate de manera frontal”, sentenció.

El legislador adelantó que propondrá a la Mesa Directiva emitir un pronunciamiento institucional de respaldo a Claudia Sheinbaum, aunque recordó que el pleno del Senado no se encuentra en funciones ordinarias: “Todo nuestro respaldo a la Presidenta en toda la línea. Podríamos lanzar un comunicado, del grupo parlamentario, pero en mi condición de presidente de la Cámara de Senadores, estoy manifestando el respaldo a la compañera Presidenta”.

En otro tema, Noroña habló sobre su encuentro con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a quien calificó como “extraordinario funcionario”.

Aclaró que se trató de una “reunión de amigos” y no de un encuentro político formal. “Teníamos tiempo que no platicábamos, compartimos preocupaciones y valoraciones sobre cómo van las cosas, que van muy bien, por cierto”, dijo.

El senador aseguró que fue un desayuno privado y que, aunque compartieron puntos de vista sobre seguridad, el tema central fue la relación personal que han construido.