Claudia a Trump: le falta información y no hay miedo

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que México se encuentre “petrificado” por el crimen organizado, como lo dijo el miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaración que atribuyó a falta de información, por la cual se le presentará un informe con los resultados de la estrategia de seguridad implementada en nuestro país.

“¿México está petrificado como dijo Donald Trump?”, se le consultó. “No, ¿cómo dijo? ‘Que tenemos miedo’, que no sé qué. Pues no, claro que no… Y repito, la valentía no tiene que ver con defender tus principios, la valentía tiene que ver sí con la estrategia de seguridad, estar atendiendo la inseguridad en México, sí tiene que ver con eso, pero tiene que ver con muchas otras cosas. Tiene que ver con mantenerte con tus principios, con tus convicciones. Tiene que ver con hacer acciones de apoyo a la ciudadanía”, declaró.

El Dato: Sheinbaum recordó que Trump reconoció la campaña de prevención del consumo de drogas impulsada aquí, que incluyó anuncios, programas y presencia comunitaria.

“Requiere más información de lo que hemos hecho, porque su idea es que no se ha hecho suficiente. Entonces, aquí lo mostramos cada martes, cada 15 días, la cantidad de personas detenidas, la incautación principal, algunas pastillas de fentanilo, pero mucha metanfetamina que también cruza”, declaró.

Dada esta situación, instó a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la de Relaciones Exteriores (SRE) a alistar un informe de resultados.

“Vamos a buscar que esté bien informado el presidente Trump sobre lo que estamos haciendo. Entonces, le pedí ayer a Relaciones Exteriores que, junto con Seguridad, con el secretario Harfuch, se haga una revisión de todo lo que se ha hecho y que lo conozcan, tanto los estadounidenses como el Gobierno de Estados Unidos, y el trabajo conjunto de colaboración que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos para este tema en particular”, dijo.

Recalcó que mientras Estados Unidos no reconozca el problema de adicción a las drogas que enfrenta, seguirá combatiendo esta problemática, pues señaló que dicho gobierno no ofrece programas como los que se tienen disponibles al sector joven en México. “Ellos tienen que reconocer que tienen un problema grave de consumo de droga, además de las operaciones que tienen que hacer allá, como lo he dicho varias veces”, dijo.

Enfatizó que el objetivo no es entrar en conflicto con la administración estadounidense, pero reiteró que no se admitirán acciones injerencistas.

“Nosotros no queremos conflictos con Estados Unidos. Lo que sí es que ponemos muy claros nuestros principios, y el principio más importante es la soberanía y el no injerencismo. Defendemos la soberanía y no nos agachamos”, declaró.

Al recordar la acusación pasada hecha por Trump, en la que también afirmó un dominio de la delincuencia en México, la Presidenta resaltó que fue en sexenios pasados donde hubo vinculación con criminales, en referencia al exsecretario de Seguridad en el sexenio de Calderón, Genaro García Luna, quien cumple una sentencia de 38 años por su involucramiento criminal en el trasiego de drogas y otros delitos.

“No somos como aquellos gobiernos, somos muy distintos. Me refiero a los gobiernos anteriores de México, que tuvieron como secretario de Seguridad a esta persona, que llevaron a la guerra contra el narco, pero, además, permitieron la entrada de las agencias a niveles que no deberían permitirse, porque fue injerencismo. Y eso lo permitió en el sexenio de Calderón y después, todavía siguieron muchas de estas cosas”, finalizó.

...Y exige evitar pretextos ante bloqueo del ganado

› Por Yulia Bonilla

Ante el tercer cierre de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano dado la semana pasada, México pidió a Estados Unidos ser claro en cuanto a cuáles son los términos bajo los que decide cerrar la importación de ganado mexicano a causa de la plaga de gusano barrenador, pues criticó que se ha tomado esta decisión bajo “cualquier pretexto” y, además, consideró que este asunto ha tenido un uso político por parte de algunos funcionarios estadounidenses que aspiran a un cargo en las próximas elecciones en aquel país.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum refirió la conversación que el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, sostuvo este miércoles con la secretaria del Departamento de Agricultura en aquel país, Brooke Rollins, para seguir con la búsqueda de una solución.

11 meses se prevé que tome instalar la planta de moscas estériles.

“Lo que nosotros estamos pidiendo son indicadores claros, técnicos, para que sea el argumento del Departamento de Agricultura y de la Sader en México. Lo que me comentó ayer Julio Berdegué es que ya hay más o menos un acuerdo de esos indicadores técnicos”, dijo.

La mandataria criticó que el último cierre a la exportación del ganado se haya dado por un caso de gusano barrenador en el estado de Veracruz, aun cuando esta entidad está lejana a la frontera norte. Mencionó que el acuerdo alcanzado hasta ahora aún deberá ser sometido a revisión.

Además, recordó que en el convenio alcanzado anteriormente, EU se comprometió a destinar 30 millones de dólares para poner en operación la planta de producción de la mosca estéril, con la cual se busca contener esta plaga.

Respecto a dicha instalación, comentó que estará lista dentro de diez u once meses, lo cual aseguró que no significa que será el tiempo en que se abrirá nuevamente la comercialización del ganado.

Para hacer frente a los cierres constantes que impactan al sector nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que también se trabaja en una alternativa como la que ya se tiene para los productores de jitomate.

“No podemos ser rehenes de los vaivenes de EU”

› Por Claudia Arellano

Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que “México no puede seguir siendo rehén de los vaivenes políticos estadounidenses ni de sus estrategias judiciales selectivas”.

Señaló que es momento de replantear los términos de la relación y exigir que el respeto sea recíproco, “porque la seguridad binacional no se construye con amenazas ni chantajes, sino con acuerdos, datos y dignidad”.

El Tip: Noemí Luna aclaró que el PAN no está de acuerdo con las medidas arancelarias de EU, porque “afectan nuestra economía, provocan desempleo y aumentan la pobreza”.

Aseguró que, “en los últimos años, la relación entre México y Estados Unidos atravesó momentos de intensa cooperación, pero también episodios de presión unilateral que rozaron el chantaje”. Agregó que Washington, particularmente bajo gobiernos de corte conservador, como el de Donald Trump, ha recurrido a un arsenal político que va más allá de la diplomacia y que usa los tratados de libre comercio como palanca de presión económica e instrumentaliza a testigos protegidos, criminales extraditados y procesos judiciales para condicionar, presionar e incluso desprestigiar a autoridades de nuestro país.

Enfatizó que uno de los casos más emblemáticos es el de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, extraditado a EU en septiembre de 2023, donde su detención y entrega fueron presentadas como un acto de buena voluntad y cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, el pasado 25 de junio, en conferencia de prensa. Foto›Cuartosuro

En tanto, la diputada panista Noemí Luna dijo que “el régimen de Morena mostrará su compromiso fehaciente con la seguridad sólo cuando implemente un plan inmediato y efectivo para desmantelar a los cárteles mexicanos, lo que hasta ahora no ha sucedido”.

Aseguró que el gobierno no ha cumplido las expectativas de Trump, por lo que castiga a nuestro país con la presión arancelaria para que desde México se contenga a las organizaciones delictivas. Lo anterior, dijo, es resultado del crecimiento que López Obrador permitió a los narcotraficantes y, por ello, “es el primer expresidente de México acusado de estar coludido” con la delincuencia organizada.

“Ningún gringo me da órdenes”, advierte Lula

› Redacción

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó ayer que no aceptará órdenes de un “gringo”, en respuesta directa a la carta enviada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, donde anunció aranceles del 50 % a las importaciones brasileñas. La declaración encendió la disputa diplomática y comercial entre ambas naciones a menos de dos meses de la entrada en vigor de dicha medida.

Ante un grupo de activistas estudiantiles de izquierda en el estado de Goiás, Lula reiteró su postura en términos más contundentes: “Ningún gringo le va a dar órdenes a este presidente”, denunció que la carta enviada por Trump representa un chantaje político basado en “informaciones falsas” y que constituye una amenaza directa a las instituciones democráticas brasileñas.

El Dato: El conflicto tiene un efecto político inmediato: según encuestas internas, la confrontación con Trump ha provocado una leve recuperación en la aprobación de Lula.

Aseguró que el gobierno de Estados Unidos utiliza medidas comerciales como forma de presión para condicionar decisiones judiciales internas, en referencia al juicio que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro.

Más tarde, durante un mensaje televisado a la nación, el mandatario calificó la acción estadounidense como un “grave atentado a la soberanía” y advirtió que Brasil no permitirá interferencias externas en sus procesos internos. Rechazó también a los políticos brasileños que respaldan las sanciones, a quienes acusó de actuar contra el interés nacional: “Son verdaderos traidores a la patria”.

En la carta enviada desde Washington, Trump justificó los aranceles por el trato dado a Bolsonaro, a quien considera víctima de una “caza de brujas”, y por presuntas prácticas desleales hacia empresas estadounidenses. Lula respondió que, por el contrario, Estados Unidos ha mantenido un superávit de 410 millones de dólares en su balanza comercial con Brasil durante los últimos 15 años.

410 mdd de superávit ha mantenido EU con Brasil en 15 años

Además, desmintió que los productores brasileños fomenten la deforestación, y aseguró que su gobierno ha reducido la devastación en la Amazonía a la mitad. Señaló que los argumentos presentados por Trump carecen de sustento técnico y obedecen a motivaciones ideológicas y electorales.

El mandatario también se refirió a las críticas estadounidenses sobre las sanciones impuestas a plataformas digitales. Afirmó que todas las empresas extranjeras deben respetar las leyes nacionales y que ninguna está por encima del Estado brasileño. Defendió las medidas como necesarias para proteger a la población de discursos de odio, racismo, violencia de género y ataques a la democracia.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto en Brasilia, el pasado 9 de julio Foto›Reuters

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, confirmó que Brasil aún no ha recibido respuesta a la propuesta de negociación entregada el 16 de mayo. No obstante, aseguró que Lula está dispuesto al diálogo con Trump “si se dan las circunstancias”. Hasta ahora, se han celebrado 10 reuniones técnicas sin avances concretos. Brasil sostiene encuentros con sectores industriales afectados y prepara posibles represalias. Entre las opciones figuran recurrir a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y aplicar la ley de reciprocidad.