Y nos piden no perder de vista el posicionamiento de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso de las disculpas públicas que, derivado de una sanción del Tribunal Electoral, debe ofrecer a la diputada del PT Diana Karina Barreras durante 30 días la ciudadana Karla Estrella. Fue la legisladora quien tras sentirse ofendida por un tuit de esta última presentó una denuncia y ganó su litigio. Sin embargo, las proporciones de la sanción han generado indignación por la asimetría de poder que hay entre un político y un ciudadano, sobre todo, porque este caso no es el primero en el que los ciudadanos deben ofrecer disculpas a políticos. En este caso al final nadie ganó, porque la legisladora ahora denuncia que está recibiendo amenazas “incluso físicas”. Ayer la Presidenta refirió sobre la sanción: “Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia”. También ha señalado que hay derecho a criticar de lo que sea, nadie lo impide; aquí lo que hay es derecho de réplica. Ahí el dato.

