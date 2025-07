¿Huachicol de afiliaciones?

Y hablando de temas de Morena, resulta que la Comisión de Honestidad y Justicia de ese partido le acaba de despachar tarjetas amarillas a dos de sus diputadas: una es Adriana Belinda Quiroz Gallegos y la otra es Petra Romero Gómez. Y es que resulta que a ambas legisladoras las cacharon con la manos en la masa cuando en un evento que se hizo pasar como si fuera del guinda, promovieron la afiliación de ciudadanos a la CATEM, central de trabajadores que lidera el también morenista Pedro Haces, “lo cual representa una violación directa a nuestros documentos básicos”, señala la Comisión. El intento de afiliación corporativa, que claramente condenan los estatutos de Morena, ocurrió el pasado 28 de enero, pero fue hasta ahora que se conoció la sanción a las diputadas, a las que también se conminó a no reincidir. “El intento de vincular al partido con un grupo de interés particular puede derivar en prácticas de clientelismo y corporativismo”, anotó la Comisión. Nos dicen que esa tarjeta amarilla lleva toda la intención de avisarle más que a las diputadas al líder, de que en Morena no les gustan sus formas. Uf.