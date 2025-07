CSP: Ningún adulto mayor quedará sin ser visitado

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó ayer que Acapulco está de pie, luego de las afectaciones que provocaron los huracanes Otis, John, y recientemente Erick, que dejaron cientos de damnificados, casas, hoteles, caminos y carreteras dañadas.

Al encabezar la asamblea de salud Casa por Casa en el puerto, la mandataria dejó claro que se trabaja con las instituciones federales y estatales para poner de pie a este centro, en beneficio de los guerrerenses y el turismo nacional e internacional.

El Dato: Acapulco se Transforma Contigo es la estrategia del Gobierno federal para la reactivación económica y turística de Acapulco tras los huracanes Otis, John y Erick.

“Acapulco está de pie y estamos trabajando con el programa Acapulco se transforma contigo; está trabajando Fonatur, la gobernadora con todo su amor, su cariño, su dedicación, y vamos bien (…) está trabajando Conagua, Marina, el gobierno del estado, Comunicaciones y Transportes”.

“Hoy ya Acapulco está mucho mejor que como estaba antes del Otis, porque están reforzados los hoteles, está mejorada toda la costera y vamos a seguir poco a poco por el bienestar, de los guerrerenses, de las guerrerenses, de las y los acapulqueños, que como se dice aquí: en Guerrero siempre la patria es primero”, dijo.

Sobre el programa de salud, reiteró que tiene mucha fe en él para lograr que los adultos mayores y las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios de salud, ya que nuestro país tiene graves problemas con enfermedades como la diabetes, de riñón, ceguera y del corazón.

La mandataria dijo que no va a quedar un adulto mayor sin ser visitado por su médico o médica, pues se trata del “programa preventivo más importante del mundo. Ustedes van a hacer historia con este programa de salud casa por casa, que es territorio, es amor”.

Dijo que se podrán poner muchos hospitales, pero “si no cuidamos de nuestra salud, no van a alcanzar en el país; lo que queremos es que la gente no llegue al hospital, queremos que se cuide la salud.

“A veces llegamos a cierta edad y no sabemos que a lo mejor tenemos la presión alta porque no acostumbramos ir al médico, nos queda lejos, tenemos muchas cosas que hacer; tenemos alta el azúcar en la sangre, el colesterol”, puntualizó.

Por su parte, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que, hasta el momento, se han realizado 30 mil visitas en Guerrero como parte del programa Salud Casa por Casa, con las cuales “hoy estamos salvando vidas”. Añadió que se beneficiará a 430 mil derechohabientes.

Zoé Robledo, director del IMSS, coincidió con la Presidenta Sheinbaum en que se trabaja por la salud de los guerrerenses y, prueba de ello, es que ya quedó rehabilitado y remodelado, “como si hubiera vuelto a nacer”, el hospital Vicente Guerrero de Acapulco, que tuvo daños importantes por el huracán Otis, y está habilitado con 350 camas de hospitalización y 150 para otros servicios.

La gobernadora del estado, Evelyn Salgado, agradeció a la mandataria su trabajo en favor de los guerrerenses y la calificó como una “mujer cien por ciento de territorio, más que de escritorio”. Afirmó que “Sin el apoyo de nuestra Presidenta no estaríamos con todos estos avances que ya ha logrado Acapulco se transforma contigo. Estamos convencidos que no puede haber transformación sin justicia social, y no hay justicia social sin salud”, dijo.