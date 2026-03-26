Avalan aliados en el Senado Plan B... pero PT frena revocación de mandato en 2027

Morena cedió ante la exigencia del Partido del Trabajo (PT) y acordó retirar el artículo 35 constitucional del Plan B electoral —la cláusula que permitiría al Ejecutivo federal llamar al voto con recursos públicos— a cambio de mantener la unidad de la coalición.

Con ese acuerdo, el pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma con 87 votos a favor de Morena, PT y Verde Ecologista, y 41 en contra de PAN y PRI, tras una sesión de cinco horas de duración. Tras la modificación, los panistas, priistas y emecistas celebraron al grito de: “¡Sí se pudo!”.

El Dato: El presidente nacional del PRI, Alito Moreno, denunció que los legisladores han recibido presiones externas para que Morena lograra aprobar el denominado Plan B.

Al inicio de la sesión, en posicionamientos, Alberto Anaya, líder nacional del PT, anunció el rechazo desde tribuna: “Nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución”, aunque buscó encuadrar la posición como un acto de lealtad: “Quienes pensaban que nuestra coalición podía tener algunas grietas y tener inicio de una división, se equivocan”.

El PT condicionó desde el principio su voto favorable en lo general a que Morena aceptara retirar en lo particular el artículo 35 completo. La negociación se desarrolló en paralelo al debate en tribuna, donde los discursos de unidad convivieron con la tensión de un pacto que aún se cerraba.

En este contexrto, Ignacio Mier Velazco, coordinador de los senadores de Morena, confirmó que la coalición aceptó una reserva del PT en la que se pedía el retiro de todo el artículo 35 de la minuta.

“La reserva que va a presentar el Partido del Trabajo es que quede excluido de la minuta lo que se refiere a revocación de mandato. Todo el 35 se retira para que queden sus términos como está en la Constitución actualmente”, señaló.

Sin embargo, rechazó que la concesión represente una derrota y atribuyó el fracaso a la oposición: “¿Cómo puede ser una derrota si hemos logrado con el Partido Verde y el Partido del Trabajo reformar 103 artículos de la Constitución?”.

Intentó, además, minimizar la fisura publicada en redes un video tomado de la mano con Anaya y los coordinadores del PT y del Verde. “Quienes soñaban con la división de nuestro movimiento, otra vez se quedaron con las ganas”, escribió.

Sobre si la Presidenta Sheinbaum estaba al tanto de la posición que el PT subiría a tribuna, Mier Velazco fue escueto: “Tenemos una comunicación permanente con la titular del Ejecutivo y su equipo”, dijo, sin confirmar si fue informada directamente antes de la sesión.

Por su parte, la morenista Guadalupe Chavira defendió la reforma desde tribuna: “La diferencia es sana en la pluralidad. Lo que no puede ser sano es usar la pluralidad como coartada para defender privilegios e impedir que avance una transformación necesaria”.

PAN, PRI y MC se manifestaron en contra del artículo 35 y coincidieron en que representa un intento de Morena por constitucionalizar la participación de la Presidenta Claudia Sheinbaum en las campañas de 2027 con recursos públicos, en contravención de las normas de veda electoral. La priista Claudia Anaya fue la única que aludió directamente al PT, señalando que su desmarcamiento demuestra “que todavía nos queda un resabio de izquierda en este país”.

La panista Mayuli Latifa afirmó: “En 2007 se prohibió que los presidentes hagan pronunciamientos en campañas. Hoy, Morena quiere regresar a esas viejas prácticas”. Clemente Castañeda, de MC, lo calificó de “privilegio”: “Le están autorizando a la presidenta que haga promoción con recursos públicos, además de las horas que tiene de la mañanera”.

El debate también derivó en acusaciones cruzadas de vínculos con el narcotráfico. El morenista Gerardo Fernández Noroña arremetió contra PAN y PRI.

“El único narco confeso y preso es Genaro García Luna, que trabajaba con El Chapo Guzmán y Felipe Calderón. Si los partidos vinculados al narco desaparecieran, el PRI y el PAN no tendrían un solo escaño”, acusó.

Además, reivindicó la revocación de mandato como herramienta democrática: “Ya hubiéramos querido revocación del mandato con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, con Vicente Fox, con Carlos Salinas. Y hoy que tienen esa herramienta, se la pasan quejándose de esa herramienta democrática”.

El intercambio escaló cuando la panista Lilly Téllez —a quien le cerraron el micrófono en tribuna cuando cuestionaba que le hubieran gritado a Grecia Quiroz, pese a que la invitaron al Senado— interrumpió a gritos la participación del morenista Saúl Monreal, a quien llamó “narcopolítico”. El senador la retó a probar sus acusaciones o a dejar el cargo.

El dictamen será remitido a la Cámara de Diputados para su aprobación.

La reforma prevé una reducción de hasta 15 por ciento en el presupuesto del Senado en cuatro años, endurece controles sobre financiamiento de campañas y obliga a los partidos a transparentar los salarios de sus dirigencias. En el ámbito municipal, limita a 15 las regidurías y a una sindicatura por municipio, y fija un tope de 0.70 por ciento del presupuesto estatal para congresos locales.

Dos senadores piden licencia

Por Tania Gómez

Previo a la discusión del Plan B de la reforma electoral en el Senado: la legisladora del PT Yeidckol Polevnsky Gurwitz y el senador de Morena Miguel Ángel Yunes Márquez solicitaron licencia para separarse de sus cargos y no estuvieron presentes en la sesión ordinaria de este miércoles.

La senadora Polevnsky Gurwitz pidió licencia por un periodo breve —del 25 al 27 de marzo—, por lo que la mesa directiva del Senado llamará a su suplente, Denisse Ortiz Pérez, para ocupar el escaño hasta el último minuto del jueves 26.

Por su parte, Yunes Márquez solicitó ausentarse desde este miércoles y hasta el próximo 15 de abril. Su suplente —y padre— Miguel Ángel Yunes Linares ya se encontraba en las instalaciones del Senado y fue visto salir de la reunión previa del Grupo Parlamentario de Morena.

Así votaron

A favor: 87 votos de Morena, PT y PVEM

En contra: 41 votos del PAN, PRI y MC

Abstenciones: 0

Lo más importante es quitar privilegios: CSP

› Por Yulia Bonilla

Ante la renuencia del Partido del Trabajo (PT) a respaldar el Plan B de reforma electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sugirió separar los dos objetivos centrales del proyecto, dejando a un lado por ahora lo relativo a adelantar la revocación de mandato.

Este martes, el aliado de Morena ratificó su desacuerdo con el proyecto alterno enviado por la mandataria federal, al ausentarse del debate en comisiones del Senado, donde se aprobó el dictamen.

Consultada al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que por ahora lo que más importa sacar adelante es la parte para “eliminar los privilegios”, lo cual se busca por medio de recortes al presupuesto que se asigna a los Congresos, al Senado y un tope a la conformación de las regidurías, así como la eliminación de pagos extraordinarios para consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Ya depende de los senadores. De todas maneras, lo que más nos importa a nosotros es reducir los privilegios… Está una propuesta; se puede votar una parte y otra no. Así es en el Senado o en la Cámara de Diputados o en cualquier Congreso”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa.

Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que el objetivo de poner tope a los gastos presupuestales en los congresos es el de destinar dichos recursos a obras públicas para redes de drenaje, pavimentación, luminarias.

Claudia Sheinbaum Pardo planteó que una de las posibles razones por las que los petistas se oponen a que la revocación de mandato ocurra en el mismo año que elecciones gubernamentales es que esto impactaría en la votación que reciben.

“Pero hay quien piensa que ‘se van a reducir sus votos, porque vaya la Presidenta en la boleta, en el 2027’. Entonces, no lo quieren aprobar el PAN, el PRI y MC, porque no aprueban nada que venga de nosotros, porque ni argumentos hay, ¿verdad? Y hay otros de los que nos han… o que han venido con el proyecto, que temen reducir su votación, ésta es la verdad… Hay quien le parece que ‘puede perder la votación’. Entonces, no sé si esta sea la razón del PT, ¿verdad?, de no apoyar, o sí apoyar, porque tampoco vamos a saber cómo va a votar en el Senado”, explicó la mandataria.

Sheinbaum Pardo recordó que la revocación de mandato fue impulsada por su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que fue quien llevó a establecer este ejercicio desde la Constitución para que la población evalúe, si quiere o no, que quien ocupa el cargo del Poder Ejecutivo Federal se mantenga o no.

“El (ex)presidente López Obrador incorporó la revocación de mandato en su sexenio en la Constitución. Y es importante que haya una valoración de la ciudadanía del Presidente de la República. ¿Es obligatorio para todos los presidentes? No. Está en la Constitución, pero tiene que solicitarse con un número determinado de firmas. No es obligatorio que todos los presidentes tengan que hacer revocación”, enfatizó la Presidenta.

Argumentó que la decisión de enviar una reforma para adelantar la revocación al 2027, que sería su tercer año de gobierno, tiene que ver con que se pudieran hacer todas las votaciones en un ejercicio.

“México no exige revocar el mandato”: Kenia López

› Por Claudia Arellano

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que en México no hay una exigencia ciudadana para revocar el mandato de la titular del Ejecutivo y que las prioridades del país están enfocadas en mejorar la seguridad, la salud y los servicios públicos.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles y en entrevista con medios, López Rabadán afirmó que “el pueblo de México no habla a través de encuestas, habla a través de sus representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados”.

“Hoy México no está exigiendo revocar el mandato de la Presidenta; está exigiendo seguridad, medicinas, médicos en los hospitales, carreteras seguras”, recalcó Kenia López en entrevista.

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, durante la Sesión Ordinaria el 25 de marzo de 2026 ı Foto: Cuartoscuro

La legisladora panista señaló que el posible rechazo a la revocación de mandato refleja la realidad nacional y subrayó que, si el Senado no aprueba las fechas previstas en este llamado Plan B, la definición final la tomarán los legisladores, quienes representan a la ciudadanía.

El Dato: para el Plan B la Cámara baja será revisora, una vez que la iniciativa superó dos tercios de los votos en la cámara de origen: el Senado.

En cuanto a reformas electorales, López Rabadán aseguró que la mejor propuesta hubiera sido aquélla que buscara frenar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales:

“La mejor reforma es la que hubiera limitado al crimen organizado para no financiar campañas. La mejor reforma es la que hubiera parado el huachicol o el dinero del huachicol metido en las elecciones. Ésa es la mejor reforma que, lamentablemente, hasta el día de hoy no ha sucedido”, propuso la legisladora panista.