Sheinbaum ve ‘bien’ cambios en Morena para filtrar ingresos al partido tras Consejo Nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el visto bueno a las modificaciones que Morena aprobó ayer para someter a evaluación la aceptación de nuevas afiliaciones al partido.

Este domingo, el Consejo Nacional de Morena estableció nuevas medidas en su interior para restringir los perfiles a los que afilia por medio de la Comisión Evaluadora de Incorporaciones; también para encaminar una homologación sobre cómo gobierna y también remarcó su rechazo a quienes intentan adelantarse en las campañas, así como “chantajear” con ruptura si no prospera su aspiración electoral.

Al respecto, la mandataria calificó como buenos los cambios, aunque dijo que es un tema que ya sólo corresponde al partido.

VIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Morena ı Foto: @Beatriz_Mojica

“Ya a mí ya no me corresponde, es un asunto del partido. Me parece me parece bien, pues parece bien que Morena esté mejorando cada vez, pero son decisiones que toman el Comité Ejecutivo, el Consejo Nacional de Morena”, dijo.

Sheinbaum opinó que el partido continúa en crecimiento y se está fortaleciendo junto a la población, de la cual llamó a no alejarse.

“Morena no se puede alejar del pueblo y de los sentimientos del pueblo de México. Eso es lo más importante, pero va mucho más allá incluso que el partido y las decisiones de Morena las toman ya en su comité ejecutivo y su consejo”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.