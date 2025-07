Mexicanos en Alcatraz de Caimanes

Y nos piden no perder de vista el caso de dos mexicanos que fueron detenidos en Estados Unidos y enviados a la cárcel conocida como Alcatraz de Caimanes. Se trata de Carlos y Alejandro González, quienes fueron detenidos en Orlando. El primero estaba de vacaciones con una visa de turista y del segundo se sabe que está casado con una ciudadana estadounidense y fue aprehendido al tratar de visitar a su hermano. En esas detenciones se han reportado una actuación anómala y una posible violación a los derechos civiles de los connacionales, ya que la prisión donde se encuentran no pertenece al gobierno federal (ICE), sino al estado de Florida, por lo que aún no cuentan con número de “alien”, ni de caso, impidiéndoles el acceso a una defensa adecuada. El caso de los hermanos, sobre todo su atención y resolución, puede ayudar a dar credibilidad al programa de apoyo con abogados que echan de menos los paisanos en EU, nos comentan.

