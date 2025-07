Sin razón, sanción aérea de EU, revira Gobierno; anticipa sector “alto impacto”

No hay razón para sanción aérea de Estados Unidos, afirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que no hay razón que sostenga la sanción aérea que impulsa Estados Unidos en contra de México bajo el argumento de que se ha incumplido el acuerdo bilateral en la materia y que esto ha perjudicado económicamente a sus aerolíneas.

Este fin de semana, el Departamento de Transporte de EU dio a conocer que contempla rechazar vuelos desde México, por haber reasignado rutas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Al restringir los horarios y exigir que las operaciones de carga se trasladen fuera de MEX, México incumplió su promesa de aliviar la saturación en el aeropuerto de la capital, perturbó el mercado y dejó a las empresas estadounidenses con las manos vacías por millones en costos adicionales”, sostuvo dicha instancia.

Al respecto, la mandataria federal refirió que hasta el momento no se ha notificado a México de tal medida, la cual consideró que no está sustentada, pues aseguró que el haber mandado vuelos al AIFA fue una decisión técnica por temas de saturación y seguridad, mas no de otro tipo.

“Todavía no se recibe por parte del Departamento de Transporte de EU la notificación para ver a qué se refiere. Y en el momento que se reciba, se habla con las aerolíneas y también con el Departamento de Transporte. Pero no tiene, digamos, un sustento en términos de que haya sido algo en contra de alguna aerolínea estadounidense.

“La decisión fue por seguridad y por la buena operación de los aeropuertos. Y cualquier cambio tiene que ser una decisión técnica, no puede ser una decisión así nada más. Pero, además, está funcionando bien y se van a hacer todavía más adecuaciones a las aduanas y los recintos fiscales”, comentó.

Recordó que desde el 2014 ya se advertía una insuficiencia para recibir la alta cantidad de vuelos que llegan al aeropuerto capitalino, lo cual ya ponía en riesgo su propia operación, situación que incluso fue un argumento para la construcción de lo que iba a ser la nueva infraestructura aérea en Texcoco.

Allí, recordó la oposición que se formó para echar atrás dicho plan, al advertir que el tipo de suelo es “arcilloso” y presenta hundimientos considerables por la sobreexplotación del acuífero en la zona, a lo que además se sumó el argumento en contra por tratarse de una reserva para flora y fauna.

“La primera opción era utilizar, además de los terrenos federales, de ejidatarios. Y hubo un conflicto social muy fuerte que derivó en una cruenta represión. Después, cuando llega Peña, dijo: ‘Bueno, no hay que hacerlo en el ejido, porque esto es complicado, vamos a hacerlo sólo en la zona federal’, en esta zona federal que hoy está inundada. Un aeropuerto, además, carísimo, con el adicional de que se iba a cerrar el AICM para que funcionara el de Texcoco”, dijo.

Al consultarle si se descarta devolver vuelos al AICM, respondió que eso no se ha decidido, pues es una medida que se tomará en diálogo con las aerolíneas y bajo argumentos técnicos, pues refirió que no se trata de tomar la decisión a la ligera, sino con base en análisis técnicos.

“No, no (se descarta)... la definición de la cantidad de vuelos que hay en el AICM y en el AIFA se define técnicamente, no es una decisión subjetiva. Es una decisión técnica a partir de la seguridad y del buen funcionamiento de ambos aeropuertos. Junto con Toluca, son los tres aeropuertos más importantes de zona centro, de la Zona Metropolitana del Valle de México. Entonces, las decisiones son técnicas”, remarcó.

Además, subrayó que el cambio de los vuelos hacia el Felipe Ángeles haya sido para actuar en contra de alguna aerolínea estadounidense, sino para asegurar el mejor y seguro funcionamiento de los aeropuertos.

En este contexto, mencionó que se trabaja en adecuaciones en la red sanitaria del AICM, como parte de las intervenciones con miras al Mundial de Futbol 2026.

Analizan penalización por dumping en pollo y cerdo

› Por Yulia Bonilla

México lanzó una señal de que no ha descartado seguir con los procesos en contra de Estados Unidos por las prácticas desleales que se advierten en las exportaciones de pollo y piernas de cerdo que envía ese país, y que derivarían en sanciones por parte de las autoridades mexicanas.

El pasado 8 de mayo, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, advirtió que México tenía lista la respuesta que dará en caso de que el país vecino aplicara los aranceles al jitomate —que comenzaron hace una semana—, la cual consiste en las dos investigaciones por prácticas comerciales desleales cometidas por EU; una relativa al pollo y la cual, dijo aquel día, ya está lista para ser implementada; la otra, a punto de iniciar por comercio de cerdo.

Al respecto, la mandataria refirió que ambas investigaciones no se han frenado y siguen bajo valoración, como parte de la estrategia que se traza para encontrar alternativas a las imposiciones arancelarias que ha hecho aquel país al nuestro.

“Sí, también los estamos revisando, los procesos (antidumping). Espero que esta semana presentemos, junto con las asociaciones, las distintas opciones, tanto para jitomate como para el tema del ganado. Sí, todo se está analizando.

“Siempre hay diálogo y todo lo analizamos. ¿Y cómo tomamos las decisiones? Lo mejor para el país, lo mejor para el pueblo y lo mejor también para que no se pierda ningún empleo. Pero todas las decisiones las analizamos todo el tiempo”, dijo.

Sobre la comercialización del jitomate reiteró que se mantendrá el envío de este producto hacia EU porque éste no tiene la capacidad de producción para satisfacer la demanda en su territorio.

“Pero hay que dar otras opciones, sobre todo para los pequeños productores, de que puedan procesar el jitomate en México y también tener mercado interno. Todo ello es parte del plan”, añadió.

Agregó que las decisiones que se toman se apegan a los objetivos del Plan México, para fortalecer el mercado interno por medio de medidas, como la disminución de importaciones y el fortalecimiento del comercio interno.

Prevén empresas nacionales “alto impacto” en sector aéreo por Trump

› Por Cuahutli R. Badillo

Las medidas que anunció el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) contra las aerolíneas mexicanas sí tendrán un “alto impacto” para la industria aérea ya que se puede afectar a la conectividad y la competitividad del sector en ambos lados de la frontera, señaló la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero).

En un comunicado, el organismo sostuvo que se deben encontrar soluciones en común basadas en la cooperación bilateral, a través de la consolidación de esfuerzos de comunicación y coordinación institucional y técnica, situación en la que coincidió la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), al asegurar que debe haber un “diálogo directo” para la resolución de inquietudes relacionadas con el acuerdo entre ambas naciones.

El Dato: La cadena de valor de la aviación contribuye con 88.3 mil mdd al Producto Interno Bruto de México y ofrece empleo a 1.8 millones de personas en el país.

De acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), durante 2024 se movilizaron 40.09 millones de pasajeros entre México y Estados Unidos, además, el país vecino representó entre enero y mayo de 2025 el 83.29 por ciento del total de participación de operación regulares internacionales.

Al respecto, Fernando Gómez Suárez, analista en Aeropuertos y Aviación señaló que la decisión de EU es una “medida geoeconómica” para desplazar a las aerolíneas mexicanas del mercado aéreo y que justificó con el argumento de señalar que México no cumplió con las reglas de competitividad y de libre mercado bajo un acuerdo entre ambos países.

“Es una medida estratégica de Donald Trump… Una medida geoeconómica en la cual, estratégicamente, el gobierno aduce o argumenta que México faltó a las reglas de competitividad y el libre mercado que debería haber bajo los acuerdos comerciales y los convenios bilaterales”, explicó en entrevista en Al Mediodía con Solórzano.

8 mil mdp se invirtieron en rehabilitación de pistas en AICM

133.2 mil vuelos se realizaron entre ambos países en 2025

La AFAC registró que en mayo de este año la aerolínea estadounidense American Airlines concentró 18.7 por ciento de participación en el transporte de pasajeros entre ambos países, con un distante 14.6 por ciento se ubicó la aerolínea mexicana Volaris; no obstante, las tres principales compañías de EU (United Airlines, American y Delta) atendieron el 43.9 por ciento del mercado binacional.

Respecto a los señalamientos del DOT sobre que las aerolíneas de EU movieron sus operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Gómez aseguró que son ciertos, ya que les representó gastos de operación y logística por cerca de 20 millones de dólares. “La afectación fue en sentido de que tuvieron que realizar inversiones y modificar su logística de carga hacia los destinos finales que tienen nada más en la Ciudad de México”, explicó.

Añadió que llevar las operaciones de carga al AIFA fue una “intención buena” del Gobierno anterior, ya que el objetivo era “desconcentrar” el Aeropuerto Internación de la Ciudad de México (AICM); sin embargo, en los hechos no se cumplió, ya que actualmente hay saturación, incluso a pesar de las obras de reestructuración en ambos aeropuertos.

El Tip: Entre febrero de 2023 y julio de 2025 se han transportado 843 mil toneladas de carga en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La Canaero destacó que estas medidas responden a una estrategia integral para desarrollo del sector. “Reconocemos que las acciones adoptadas por el Gobierno de México han respondido a criterios de seguridad, eficiencia operativa y mejora de la infraestructura aeroportuaria metropolitana, como parte de una estrategia integral para garantizar el desarrollo”, indicó.

Resaltó que las acciones conjuntas deben tener como prioridad a las personas usuarias, la conectividad y “el desarrollo económico y social” de México y Estados Unidos, de forma equitativa y justa.

Este fin de semana, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) argumentó que estas mejoras realizadas en el sistema aeroportuario se encuentran al amparo de los lineamientos de la IATA y han permitido que se tenga una mejor gestión del espacio aéreo y reducción de la sobrecarga operacional, 83 por ciento menos tiempo de espera en migración, 69 por ciento más eficiencia en filtros de seguridad, además de lograr que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México obtuviera el tercer lugar mundial en puntualidad, resultado de una menor saturación, menos demoras y procesos más ágiles para los usuarios.

Torre de Control del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ı Foto: Cuartoscuro

Respecto al AIFA, la dependencia federal aseguró que ha permitido redistribuir vuelos y mejorar la eficiencia del sistema aeroportuario en la región, desahogando en tiempo récord las operaciones de carga del AICM, al incrementar en 161 por ciento el número de aerolíneas de carga operando en la terminal Felipe Ángeles. Además, destacó que más de 843 mil toneladas fueron transportadas entre febrero de 2023 y julio de 2025, frente a las 250 mil toneladas anuales que operaba el AICM en 2022.

En tanto, la IATA llamó a los gobiernos a sostener un diálogo directo para resolver el desacuerdo. “El mercado de la aviación entre EU y México es uno de los mayores del mundo y un motor clave para ambas economías. Esperamos que ambas partes entablen un diálogo directo para buscar soluciones equilibradas y constructivas para todos...”, señaló Peter Cerdá, vicepresidente de IATA para las Américas.