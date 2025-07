México niega actividad criminal con drones en frontera con EU

En días recientes no ha sido así, dijo CSP

Luego de la advertencia expresada por Estados Unidos sobre ser blanco de ataques con drones por parte del crimen organizado en México, el Gobierno Federal negó que se haya detectado operaciones de este tipo en la zona.

Ayer, Steven Willoughby, jefe del Programa Anti-drones de la Oficina de Estrategia, Política y Planes del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que “es sólo cuestión de tiempo antes de que los estadounidenses o las fuerzas del orden sean blanco de ataques en la zona de la frontera”, al señalar que la pugna entre las escisiones del Cártel de Sinaloa ha detonado mayores enfrentamientos con estos artefactos.

Durante la conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que hubo un tiempo en el que sí se identificó esta práctica, pero en los días recientes no ha sido así.

TE RECOMENDAMOS: Información que te interesa Reconoce Martí Batres labor de trabajadoras y trabajadores sociales del ISSSTE con renivelación salarial

Además, mencionó que la frontera cuenta con un despliegue de elementos de la Guardia Nacional.

“En algún momento hubo algún dron que no pasó, pero digamos la frontera y si está en colaboración permanente, no hay información de nuevos drones que estén en este momento en la frontera. Recuerden que está la operación frontera con 10 mil elementos de la Guardia Nacional”, dijo Claudia Sheinbaum.

Al respecto, el almirante secretario de Marina, Raymundo Morales, también negó que se haya identificado operación de drones a manos de los cárteles en la zona fronteriza.

Además, mencionó que los aparatos utilizados por los delincuentes no tienen algo en particular, sino que se trata de marcas comerciales.

“Bueno, los drones que utiliza la delincuencia son drones comerciales que compra en áreas de recreación y que se han usado en en las algunas áreas para usar, para sus usos criminales, pero no no se ha detectado que ese tipo de drones estén en la frontera… No han cruzado al otro lado”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR