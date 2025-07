Que no pasa nada

Nos hacen ver que, pese al ruido que ha generado el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, en el grupo parlamentario de Morena en el Senado no parece haber señales de fractura. Y, si las hay, por el momento están ocultas. El senador Emmanuel Reyes aseguró que el respaldo a Adán Augusto López como coordinador se mantiene firme y que hasta ahora no hay reclamos dentro de la bancada. Dice que todos los días se comunican por WhatsApp y que, aunque no se han reunido de forma presencial, el ánimo es de unidad. También respondió a la oposición que exige licencia para el exsecretario de Gobernación: “Yo les daría la razón si estuviera siendo investigado, pero no es el caso”. Según Reyes, mientras las autoridades no lo señalen directamente, no hay motivo para que López Hernández deje el cargo. “Aquí no se va a solapar a nadie”, remarcó. Pero, mientras tanto, todo en orden. La operación pasando la hoja está en marcha. Como sea la cosa, pendientes.

