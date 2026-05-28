Toma precauciones

Autopista México-Pachuca HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 28 de mayo

Estos son los cierres y desvíos de este 28 de mayo en la Autopista México-Pachuca

¿Qué pasó en la Autopista México-Pachuca HOY 6 de marzo?
¿Qué pasó en la Autopista México-Pachuca HOY 6 de marzo? Foto: Especial
Por:
Mariana Salazar Lozada

La autopista México-Pachuca podría presentar condiciones de circulación variables este jueves 28 de mayo de 2026, con un flujo vehicular de moderado a intenso, principalmente en los accesos hacia la Ciudad de México y zonas urbanas con alta movilidad.

Para esta jornada se prevé tránsito lento en horas pico, especialmente durante la mañana y al final del día, cuando aumenta la movilidad laboral entre municipios del Estado de México, Hidalgo y la capital.

La autopista opera sin reportes de afectaciones estructurales relevantes y, hasta el momento, no se tienen identificados cierres por obras o desvíos permanentes.

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Además, aunque en días recientes se registraron movilizaciones y protestas en distintos puntos del Valle de México, al momento no hay afectaciones previstas para este 28 de mayo sobre la autopista México-Pachuca.

¿Hay cierres o bloqueos hoy?

Hasta el momento, no se reportan cierres totales ni bloqueos programados para este 28 de mayo en la autopista México-Pachuca.

Tampoco hay avisos oficiales sobre marchas o movilizaciones que puedan afectar directamente esta vía. Sin embargo, como ocurre regularmente en esta carretera, no se descartan afectaciones momentáneas derivadas de incidentes viales, carga vehicular o eventos no previstos.

Se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a reportes viales en tiempo real.

Puntos con mayor carga vehicular

Los tramos donde comúnmente se presentan mayores complicaciones son:

  • La caseta de San Cristóbal, en Ecatepec
  • La zona de Ojo de Agua, en Tecámac
  • El tramo Tizayuca–Tepojaco
  • Los accesos hacia Indios Verdes

En estos puntos, la circulación suele volverse más lenta durante horarios de mayor demanda.

Recomendaciones para automovilistas

  • Anticipar tiempos de traslado
  • Considerar retrasos en horas pico
  • Manejar con precaución
  • Consultar reportes viales antes de salir

La autopista México-Pachuca opera sin cierres ni bloqueos programados este 28 de mayo, y hasta el momento no hay afectaciones previstas en esta importante vía de conexión hacia la Ciudad de México.

La recomendación principal es mantenerse informado y planificar el trayecto con anticipación, ya que el flujo vehicular puede incrementarse en distintos momentos del día.

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MSL

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