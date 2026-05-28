Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 28 de mayo

La autopista México-Puebla podría registrar circulación constante este jueves 28 de mayo, aunque autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento en horas pico y posibles afectaciones derivadas de lluvias aisladas y alta carga vehicular en accesos hacia la Ciudad de México.

Hasta el momento no se reportan cierres totales ni bloqueos confirmados; sin embargo, automovilistas podrían encontrar retrasos en distintos puntos de esta importante vía del centro del país debido al flujo constante de vehículos particulares y transporte de carga.

De acuerdo con reportes de autoridades viales, la autopista México-Puebla opera con normalidad este 28 de mayo, con circulación abierta en ambos sentidos y condiciones mayormente estables.

No obstante, conforme avance el día podrían registrarse reducciones de velocidad por accidentes menores, vehículos descompuestos o saturación vehicular, principalmente durante la mañana y al cierre de la jornada laboral.

CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen vigilancia permanente y monitoreo en distintos puntos de la autopista para atender cualquier incidente y agilizar la circulación.

Zonas con tránsito lento

Los puntos donde tradicionalmente se registra mayor carga vehicular y donde podrían presentarse afectaciones este jueves incluyen:

La caseta de San Marcos , con flujo constante hacia la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con circulación densa en horas de mayor movilidad.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , donde suelen generarse cuellos de botella.

La zona de Río Frío, con reducciones frecuentes de velocidad, especialmente en caso de lluvia.

En estos sectores, los automovilistas podrían experimentar avance lento o circulación intermitente, principalmente durante las primeras horas de la mañana y por la tarde.

Posibles afectaciones durante el día

Aunque no hay protestas o bloqueos previstos para este 28 de mayo, autoridades no descartan afectaciones temporales derivadas de:

Choques menores o percances viales.

Vehículos detenidos en acotamientos o carriles laterales.

Incremento en tiempos de espera en casetas.

Lluvias aisladas que reduzcan la visibilidad y obliguen a disminuir la velocidad.

Trabajos menores de mantenimiento o maniobras de auxilio vial.

Por ello, las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los reportes viales en tiempo real antes de iniciar cualquier trayecto sobre esta carretera.

Recomendaciones para automovilistas

Ante la carga vehicular habitual de mitad de semana, autoridades recomiendan:

Consultar reportes de tráfico y clima antes de salir.

Reducir la velocidad en caso de lluvia o pavimento mojado.

Respetar límites de velocidad y señalamientos carreteros.

Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.

Considerar rutas alternas en caso de congestionamiento severo.

La autopista México-Puebla se mantiene este 28 de mayo como una de las vialidades con mayor movilidad del centro del país, por lo que las condiciones de circulación pueden cambiar rápidamente durante el día.

Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para evitar retrasos o accidentes durante el trayecto.

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MSL