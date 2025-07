Refuerzo en apoyo legal

Y fue el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el que ayer aprovechó para recordarle al personal de la dependencia a su cargo y, en particular al de los consulados en Estados Unidos, la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum de reforzar los servicios que se prestan a los connacionales para defender sus derechos humanos. “Ésta no sólo es una prioridad, sino una responsabilidad que tenemos que refrendar en los hechos todos los días, y no cejaremos hasta que todas y todos los que lo requieren en estos momentos reciban los apoyos y los servicios consulares a los que tienen derecho, incluida, si es el caso, la asesoría legal y el que no quede duda de que México los está respaldando”, refirió. Este último dato es relevante, nos comentan, porque una de las principales quejas de los paisanos ha sido la falta de apoyo legal tras las detenciones que han estado realizando instituciones como el ICE. El caso es que ya se vio que tomaron nota en la Cancillería y estarían en la ruta de reforzar esa vertiente.

