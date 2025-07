Crimen político en Colima

Lamentablemente, en Colima, el pequeño estado costero del que hace tiempo se decía que no pasaba nada, volvió a pasar algo, y muy delicado. Hombres armados asesinaron a Mirna Macías González, quien fue candidata al municipio de Manzanillo por el PRD, en 2024. La también activista fue interceptada por dos sicarios en motocicleta cuando circulaba por calles de la comunidad de El Colomo, del puerto turístico. El homicidio causó gran conmoción en ese poblado, pues Mirna se había dedicado, desde años atrás, a gestionar apoyos sociales para sectores marginados. La organización Somos México calificó el crimen ­­—no sin razón, piensan muchos— como “un asesinato político” y exigió a la gobernadora Indira Vizcaíno, que sean detenidos y castigados los responsables. Pero, como ha ocurrido en otras ocasiones en que se han cometido delitos de alto impacto en Colima, la mandataria morenista, o no se enteró o hizo como que no se enteró, pues no dijo ni pío.

