Un minuto de aplausos a la frivolidad

Pues no, antier no fue broma la esquela y ayer no lo fue el minuto de aplausos que se brindó en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al músico y cantante británico Ozzy Osbourne. Y es que resulta que así lo determinó el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a petición de quien la víspera ordenó que en las cuentas oficiales de la Cámara de Diputados se publicara la esquela. “El propio Sergio Gutiérrez Luna me pidió también que honráramos a Ozzy Osbourne. Deja una huella imborrable en la historia de la música, por lo que les pido que, puestos de pie, brindemos un minuto de aplausos en su memoria. No haya duda que, más allá de diferencias políticas, esta soberanía también tiene metaleros y metaleras”, comentó el morenista. Hay quien piensa que los que mandan en el Congreso, hoy mayoritariamente guinda, hacen lo que hacen sólo porque tienen el poder de hacerlo. Qué importa la institucionalidad. Y eso que a Fox lo criticaban por frívolo, nos recuerdan. Uf.

