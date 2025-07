INE analiza sancionar a ganadores y perdedores en elección judicial que aparecieron en acordeones

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) analiza el proyecto de la Comisión de Fiscalización que propone sancionar con el 10 por ciento de los topes de gastos personales de campaña a los candidatos que hayan resultado triunfadores en la elección judicial y que aparecieron en los llamados “acordeones”, pero también a los aspirantes que pese a haber sido incluidos en ellos, no obtuvieron el triunfo.

La consejera presidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Humphrey, consideró que se debe imponer una sanción del 5 por ciento a los que se encuentren en ese caso.

“Me parece que el éxito o no de una estrategia no tiene que ver con el triunfo , por tanto debiera también amonestarse a esas candidaturas”, señaló.

En la presentación del proyecto, la consejera explicó que tras realizar una investigación, se tiene certeza del reparto de 336 ejemplares de acordeones con 10 distintos modelos; sin embargo no se logró dar con quienes los elaboraron.

“Acordeón” para votar en la elección judicial, difundido en redes sociales. ı Foto: Especial

“Si bien fue posible comprobar la existencia y distribución de los elementos denunciados, también lo es que las candidaturas involucradas negaron su participación y responsabilidad, por lo que (...) no se cuenta con elementos que permitan acreditar plenamente la identidad de la o las responsables ”, añadió.

Respecto del origen de los recursos con los que se pagó la elaboración y distribución de los acordeones, tampoco se conoce.

“Tales elementos fueron elaborados por personas ajenas a las candidaturas, aunado a que corresponden a propaganda electoral, pues reúnen las características de finalidad, temporalidad y territorialidad”, detalló.

Carla Humphrey, consejera electoral, saluda a Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta, durante la sesión de este 28 de julio. ı Foto: Cuartoscuro

Propaganda en acordeones benefició a candidatos

Ante ello, advirtió que por tratarse de propaganda electoral generaron un beneficio para las candidaturas que en ellos aparecen, y en consecuencia, dijo, deben sancionarse.

“Las candidaturas que aparecen en los acordeones se beneficiaron de esa propaganda electoral, y en consecuencia, deben sancionarse, dada la afectación en que incurrieron de los principios de legalidad y equidad en la materia” Carla Humphrey, consejera electoral del INE



Piden dotar al INE de facultades para investigar y sancionar

Humphrey hizo un llamado a los legisladores federales para que modifiquen la ley en la materia, con el fin de que se otorgue al INE mayores herramientas para investigar, sancionar y erradicar este tipo de conductas.

Los consejeros Dania Ravel y Arturo Castillo se manifestaron a favor de la propuesta de sancionar también a los aspirantes que no obtuvieron el triunfo.

La consejera Norma Irene de la Cruz consideró que sancionar únicamente an quienes obtuvieron el triunfo no tiene base objetiva , pues no se probó que dicha propaganda electoral les generara el triunfo.

“ No se acreditó el supuesto beneficio . No se logró acreditar la responsabilidad indirecta de las candidaturas denunciadas”.

