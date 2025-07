Joaquín López-Dóriga revela que fue hospitalizado por neumonía: ‘gracias a Dios, estamos de vuelta’

El periodista Joaquín López-Dóriga explicó por qué estuvo ausente tres días de su programa en Tele Fórmula, y explicó que, contrario a la versión de que se había tomado vacaciones, en realidad, la inasistencia respondió a que pasó un tiempo hospitalizado debido a un contagio de neumonía.

Sin embargo, el comunicador explicó que, después de su periodo en el hospital, se recuperó completamente de la enfermedad, por lo que seguirá presentándose con normalidad a su programa en Grupo Fórmula.

Al centro, el periodista Joaquín López-Dóriga. ı Foto: Casa de América

A través del mismo espacio televisivo, López-Dóriga Velandia explicó que el lunes presentó síntomas de una enfermedad, por lo que, terminando su noticiero, debió correr al hospital.

Ahí, el médico le informó que estaba contagiado de neumonía, por lo que debía pasar algunos días en el hospital. El comunicador lamentó que esta situación lo obligó a ausentarse de los medios “por primera vez en 31 años”.

Aspectos de las oficinas de Grupo Fórmula. ı Foto: Cortesía Quadratin

“El lunes todavía estaba aquí y ya saliendo de aquí fui al médico. Me revisaron, me hicieron las pruebas y me dijeron: te quedas… y yo me quedé… y ya me curó… y ya me curé”, dijo Joaquín López-Dóriga, con una visible sonrisa.

“Entonces, gracias a la vida, gracias a Dios [estoy de vuelta], y es la explicación de la ausencia de la semana pasada, martes, miércoles y jueves”, abundó el comunicador.

Tenemos ‘Teacher’ para un largo tiempo ❤️🎙️: López-Dóriga explica la razón por la que por primera vez en 31 años de trayectoria tuvo que faltar a su trabajo: “Me pegó una neumonía; me quedé internado y ya me curé. Gracias a la vida”. @lopezdoriga en #TeleFórmula pic.twitter.com/4F0BJ3BfEY — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 28, 2025

Aunque Joaquín López-Dóriga desmintió haber tomado vacaciones, destacó que está en sus planes tomarlas pronto: “No son merecidas, pero son necesarias”, afirmó.

“No me fui de vacaciones, todavía no me he ido de vacaciones, pero me iré. [...] Las vacaciones sí me las voy a tomar; no son merecidas pero son necesarias. Sobre todo para la familia y para uno también, aunque uno diga que no”, explicó.

