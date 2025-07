Ante vacaciones, Morena pide evitar lujos a militancia

Las vacaciones suntuosas en Europa y Asia de algunos políticos, en medio del receso legislativo, provocaron una división entre integrantes de la Cuarta Transformación.

El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Luis Armando Melgar respondió a las críticas por su viaje a Londres y aseguró que él no usa recursos públicos para su vida privada, a diferencia de lo que ocurre, dijo, con funcionarios del movimiento del cual forma parte su partido.

El legislador chiapaneco subrayó que su viaje fue financiado con su propio patrimonio, pues es “el producto de mi trabajo en el sector privado me permite tomar vacaciones con mi propio patrimonio y regalarle puros a quien yo quiera, nunca usando recursos públicos, como sí lo hacen varios militantes, funcionarios y líderes de Morena”.

El Dato: El senador Emmanuel Reyes Carmona acusó a la oposición de estar detrás de las filtraciones de personajes del oficialismo que han sido captados en Europa y Asia.

Senadores de Morena consultados por La Razón reconocieron que hay “diferencias” con su aliado el Partido Verde. Saúl Monreal aseguró que hay una buena relación entre las bancadas que integran la Cuarta Transformación en el Senado, pero reconoció que existen “diferencias” y que “cada quien debe asumir” sus decisiones, especialmente en temas sensibles, como el uso de recursos y los viajes.

“Todos los senadores hemos tenido un compromiso con la Cuarta Transformación y yo lo que les digo a todos es que debemos de ir armonizando (…) Nuestra Presidenta ha sido muy clara: los viajes, todo, con transparencia y austeridad. Ese es el objetivo”, añadió.

El legislador también subrayó que el llamado a la austeridad no es exclusivo de Morena, sino que debe aplicarse a todos los servidores públicos sin excepción: “No importa si eres de Morena, del Verde o de otro partido, todos debemos ejercer el cargo con humildad”.

49 mil pesos puede costar una habitación en el Hotel Okura, en Tokio

159 mil pesos costó un viaje de Fernández Noroña a Europa

Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, llamó a los integrantes del movimiento que encabeza a vivir en lo que definió como una “justa medianía”; sin embargo, dijo que no se trata de prohibir los viajes de funcionarios o de militantes del partido guinda.

“El llamado es a vivir en la justa medianía, como lo decía Juárez, como lo representaba y lo representó siempre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Significa eso, entender esos dos principios de que, como dirigentes de Morena, necesitamos dar ese ejemplo”, expresó desde Querétaro la lideresa morenista.

Además, dijo coincidir con el llamado emitido por la mandataria federal respecto a que todas y todos los representantes populares emanados de las filas morenistas y dirigentes deben adoptar las dos máximas juaristas de vivir en la justa medianía y ejercer el poder con humildad, tanto en lo público como en lo privado.

El Tip: la comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena tiene la facultad de investigar y sancionar a los militantes que incumplan con los principios de austeridad.

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, mencionó la dirigente, y agregó que ello no representa que no puedan viajar, sino que se eviten los lujos. “Alguien puede haber tenido mucho dinero y haber sido empresario y tener dinero suficiente para comprarse ropa de alta gama, joyas y relojes caros, pero no se debe hacer por congruencia, porque es contrario a la justa medianía”, expresó.

Aseguró que el secretario de Organización de Morena, Andrés López Beltrán, entre otros integrantes de su movimiento, pagaron sus viajes a Europa y Asia con su propio dinero. “Aclarar, en el caso de lo que ha salido últimamente, se ha hecho con recursos propios, que no es ni delito ni un acto de corrupción”, dijo.

Emmanuel Reyes Carmona subrayó la importancia de hacerse responsable de los actos y que el llamado a vivir en austeridad y hacer viajes al extranjero “aplica para todos” los integrantes de la Cuarta Transformación, no sólo a los morenistas.

Convocó a sus compañeros a que “se apeguen a los principios de nuestro estatuto vigente de Morena”, mientras que otras declaraciones las calificó de “críticas, autocríticas de compañeros aliados del movimiento, pero ello no implica la voz oficial de nuestro movimiento. Son respetables las posiciones, pero yo pensaría que los compañeros que son aliados tienen que, justamente, promover los principios de sus propios institutos políticos”.

Insistió en que los integrantes de la Cuarta Transformación deben manejarse con “probidad, honestidad, transparencia y apegados a los principios de la Cuarta Transformación, sin privilegios y siempre estar del lado del pueblo de México, siempre escuchando sus necesidades y siempre estar en territorio”.

Otra fuente consultada en la bancada morenista en la Cámara alta señaló que las recientes declaraciones del senador ecologista reflejan una incomodidad más profunda: “Si tus aliados estuvieran perfectamente bien, yo creo que no te dejarían decir eso. No se ve una ruptura, pero sí este sentimiento de que algo está pasando”, advirtió.

De acuerdo con dicha fuente, el Partido Verde ha resentido algunas decisiones recientes del oficialismo, entre ellas la reforma contra el nepotismo, que afectaría directamente a su candidata en San Luis Potosí. También mencionó que persiste en ese partido la expectativa de tener un lugar en el gabinete de la Presidenta Claudia Sheinbaum, algo que hasta ahora no ha ocurrido.

“El Verde aprobó esas reformas a pesar de sus intereses, y es probable que en algún momento esperen una retribución política. No se sienten con cuentas saldadas”, comentó. Incluso, señaló que hay señales de malestar hacia Morena en varios estados: “Nayarit trae sus propios candidatos, San Luis también; puede ser que el Verde vaya solo en 2027 en algunas entidades o incluso que se desmarque completamente”.

La fuente consultada hizo énfasis en que la 4T debe ser cuidadosa con sus aliados, porque “sin ellos no hay mayoría calificada en el Senado, no se ganan municipios ni gubernaturas. Morena necesita al Verde y al PT si quiere seguir siendo competitivo en 2027”.

Y es que antes, a través de un mensaje difundido en sus redes, el legislador ecologista Luis Armando Melgar acusó a “bots y troles del oficialismo” de intentar desviar la atención de “temas más graves”, como la corrupción o los presuntos vínculos entre integrantes del gobierno y el crimen organizado. “No somos iguales. No distraigan al pueblo bueno”, escribió.

Melgar también atribuyó los señalamientos en su contra al descontento de sectores de Morena luego de que afirmara que “varios militantes del oficialismo siguen enojados porque logré la senaduría compitiéndole a Morena. Como ellos mismos dicen: no somos iguales. Ellos son unas ratas, mientras que yo he cimentado mi carrera en el trabajo honesto y en el sector privado”, escribió.

Exigen juzgar “a sus vacas sagradas”

Por Sergio Ramírez

El PRI demandó a Morena “juzgar a sus vacas sagradas” que han sido señaladas por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, pues no se puede permitir que establezcan “un pacto de impunidad entre cuates”.

Alito Moreno, líder nacional del tricolor, advirtió que hay desesperación entre los morenistas para cubrir sus escándalos con diversas “cortinas de humo”.

En su cuenta de X, el también senador dijo que los miembros de Morena deben aceptar lo inevitable, porque se les acabó el tiempo. “Juzguen a sus vacas sagradas, hagan lo que se tiene que hacer. Gobernar es una responsabilidad, no un pacto de impunidad entre cuates”, acusó.

Asimismo, observó que la administración federal está más tensa que nunca, porque “andan tan desesperados por cubrir sus escándalos, que ya ni ellos mismos saben cuántas cortinas de humo levantaron”.

Moreno Cárdenas manifestó que “el pleito es interno; el hambre de poder y control está fuera de control. Y como siempre, el pueblo de México es quien paga las consecuencias de los pleitos en Morena”.

Los señalamientos del líder priista fueron respaldados por los comités directivos estatales, entre ellos del Estado de México, el cual aseguró que Morena ya no gobierna y sólo administra la crisis al inventar distractores y encubrir a los suyos.

“Están rebasados por su propio caos interno, mientras el país paga el precio de su ambición desbordada. El tiempo se les terminó. No hay pacto que oculte el fracaso”, agregó.