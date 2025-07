Debate por seguridad atora a la Permanente

La sesión de la Comisión Permanente de ayer terminó marcada por un debate que no estaba agendado: la seguridad pública y los señalamientos contra el exjefe de la policía de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Aunque el tema no fue incluido en la agenda política, su omisión provocó tensiones, interrupciones y acusaciones de “censura legislativa” desde la oposición, que reclamó que el oficialismo busca evitar el tema por vía del procedimiento.

La sesión tenía como único objetivo desahogar nombramientos diplomáticos; sin embargo, el diputado panista Federico Döring desató el primer encontronazo cuando, en uso de la tribuna, acusó una “trapacería y censura legislativa” por no permitir el debate sobre seguridad.

“Si no tienen nada que esconder, ¿por qué no dan la cara y por qué no se defienden en esta tribuna?”, cuestionó, mientras la presidenta de la Permanente, la senadora Imelda Castro, lo llamaba insistentemente a ceñirse al tema de los nombramientos.

Pero Döring insistió: “Estos nombramientos ahora los meten para que no haya tiempo para la agenda política, para que ni siquiera haya una puerta trasera para que vengan a darle la cara al pueblo de México”.

El reclamo lo secundó el PRI, a través del senador Manuel Añorve, quien recordó que su bancada ya había solicitado discutir el tema desde la semana pasada. “Son temas que no se pueden eludir, ¡tenemos que tratarlos!”, subrayó.

Pero los morenistas no se quedaron en silencio. El diputado Leonel Godoy explicó por qué desde la bancada guinda se niegan a debatir una agenda política.

“Tenemos entre otros el tema de la corrupción, por cierto, también el narcotráfico”, admitió, y aunque aceptó que hay temas urgentes, insistió en que “hay que respetar el orden del día aprobado por la Mesa Sirectiva”. Recordó que “también hay prófugos y condenados entre la oposición”, lo que desató nuevas protestas.

Antes del arranque de la sesión, el bloque de Morena cerró filas en torno a su coordinador en el Senado, Adán Augusto López. Aseguraron que no existen fundamentos legales para cuestionar su permanencia como líder parlamentario.

La senadora Imelda Castro, vicepresidenta de la Comisión Permanente, sostuvo que el tabasqueño está “totalmente firme; es que no hay razones por las que no deba estar firme. (…) Ahorita no hay absolutamente ninguna acusación de carácter legal; hay señalamientos mediáticos, eso sí, muy fuertes y permanentes, pero eso es otra cosa. Mientras no haya un proceso legal, pues no tiene por qué nadie ser víctima, solamente son víctimas mediáticas”.

En la misma línea, el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, rechazó cualquier intento de reemplazo en la dirigencia de la bancada.

“Tenemos un coordinador resistente, sólido, fuerte, que tiene el respaldo de las y los senadores”, afirmó, y dejó claro que “no hay posibilidades de un cambio”.

Respecto a los rumores sobre posibles divisiones internas y el relevo de coordinadores parlamentarios en el Senado, Mier Velazco afirmó: “Ah, pero esas son otras voces. Las voces de nosotros, de las y los senadores, es respaldar a nuestros coordinadores que nosotros elegimos”.