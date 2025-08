Retroceso en Campeche

Mientras en el Gobierno federal se anotan triunfo tras triunfo en la promoción turística, en Campeche caminan hacia atrás, como los cangrejos. Resulta que Isla Aguada está a punto de perder su categoría de Pueblo Mágico, lo que tiene en vilo a los prestadores de servicios del lugar. El gobierno municipal de Ciudad del Carmen, encabezado por el morenista Pablo Gutiérrez Lázarus, no ha cumplido con una serie de procesos normativos y administrativos que la Secretaría de Turismo federal exige. El último plazo que la Sectur le dio a las autoridades locales venció el pasado jueves y se desconoce si cumplieron o no. A Isla Aguada también le restaron puntos los frecuentes bloqueos carreteros en la Península de Atasta, los cuales suelen durar más de tres días, debido a que la gobernadora Layda Sansores opta por no ver ni oír a los manifestantes. En los próximos días se podría dar a conocer la noticia de que Layda dejó perder un Pueblo Mágico. Atentos.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES La mano de Rosa Icela