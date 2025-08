Mujeres van por presidencia del Senado

Quienes como dice el dicho “voy derecho y no me quito” en el tema para presidir la presidencia de la Cámara alta, son las mujeres senadoras de Morena. Y es que al interior de la bancada guinda, las legisladoras ya vislumbran quién será la próxima que releve en ese recinto a Gerardo Fernández Noroña el próximo 1 de septiembre. Aunque aún no hay una decisión al interior de esa fracción parlamentaria, la senadora Margarita Valdés destapó a Verónica Camino y a Laura Itzel Castillo como dos fuertes candidatas que, asegura, “cuentan con el respaldo de las compañeras”. Ante los rumores sobre una fractura en el partido guinda por presidir la Cámara alta tras la intención manifestada por Noroña para repetir en el cargo, la morenista asegura que “eso no va a pasar”, pues “hemos pasado batallas duras, como la reforma al Poder Judicial y no nos hemos dividido. Mucho menos una elección de Mesa Directiva va a hacerlo”. Será interesante, nos dicen, cómo se moverán las fichas guindas el próximo periodo legislativo.