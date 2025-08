Así puedes cambiar de secundaria a tu hijo este ciclo escolar 2025- 2026

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) habilitó un periodo especial para que padres, madres o tutores soliciten un cambio de secundaria o de turno para sus hijos que ingresan a primero, segundo o tercer año de secundaria en el ciclo escolar 2025‑2026. Este trámite permite ajustar la asignación escolar tras la publicación de los resultados de preinscripción.

Fechas clave

1 de agosto de 2025 : publicación de los resultados de asignación escolar para secundaria.

Del 4 al 6 de agosto de 2025 : periodo para solicitar cambio de escuela o turno en primero de secundaria .

Del 30 de julio al 8 de agosto de 2025 : los estudiantes de segundo y tercer grado también pueden solicitar cambios, con tiempos extendidos hasta el 8 de agosto .

4 al 8 de agosto de 2025: apertura para preinscripciones extemporáneas en caso de no haber registrado previamente para primero de secundaria.

Requisitos para tramitar el cambio

Para realizar tu solicitud, necesitarás tener a la mano lo siguiente:

CURP del estudiante

Número de folio y opción de preinscripción (OP)

Clave CCT del plantel actual o de las escuelas a las que deseas cambiar Datos de tutor o tutora , incluyendo correo electrónico y número de teléfono

Acta de nacimiento y comprobante de asignación escolar

Hasta tres opciones de escuelas en orden de preferencia

Cómo realizar el trámite

En línea (recomendado)

Ingresa al sitio oficial: www.gob.mx/aefcm o al enlace directo de preinscripciones y resultados: aefcm.gob.mx/preinscripciones‑gobmx/ Selecciona la opción: “Solicitud de cambio de asignación” o “Cambio de escuela o turno”Captura los datos requeridos: CURP, OP, folio, CCT de opciones deseadas. Envía el formulario y descarga el comprobante con número de folio. Guarda dicho comprobante: es tu comprobante oficial del trámite. El resultado se notificará por correo electrónico y/o estará disponible en línea.Nota: si el cambio se aprueba, es definitivo; si no, se mantiene la escuela original asignada. Vía presencial

Puedes acudir directamente al plantel de tu interés para confirmar disponibilidad y presentar solicitud en la escuela. Debes presentar los documentos mencionados y llenar el formulario físico si está disponible

El periodo para solicitar cambios está muy corto y es urgente actuar pronto: solo tienes del 4 al 6 de agosto (o hasta el 8 si tu hijo está en segundo o tercer grado) para presentar tu solicitud en línea o en persona. Es vital tener listos los documentos y opciones de escuelas alternas por si no hay cupo en la primera opción.

Consulta la asignación el 1 de agosto, y no esperes: si deseas cambio, hazlo en esos días permitidos. Guarda tu comprobante y checa tu correo con atención para conocer el estatus. Sea aprobado o no, la asignación original se mantiene si no hay disponibilidad.