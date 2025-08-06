Ligan a Luis García con red de tráfico de migrantes y distribución de droga.

Elementos del Gabinete de Seguridad y autoridades locales detuvieron en Chiapas a Luis García, alias “El Choco”, señalado como uno de los principales operadores de una red de tráfico de migrantes que utilizaba organizaciones civiles como fachada para distribuir droga en México.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que la aprehensión se realizó en el municipio de Tapachula, tras labores de inteligencia coordinadas con el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con el comunicado conjunto, Luis García fue identificado “como el encargado de conseguir documentación falsa para acreditar el paso legal de los migrantes por territorio nacional, además de ser uno de los principales impulsores de caravanas de migrantes”.

Asimismo, señaló que Luis García Villagrán contaba “con una orden de aprehensión vigente en su contra”. Fuentes federales señalaron que es uno de los principales colaboradores de Irineo Mújica Arzate, líder de una red de polleros, que utiliza diversas organizaciones y fundaciones de apoyo a los migrantes como fachada para llevar a cabo los delitos de tráfico de migrantes y distribución de droga en el territorio mexicano.

Además, las investigaciones señalan que la red criminal operaba bajo el amparo de fundaciones de apoyo a migrantes, las cuales también eran utilizadas para el trasiego de droga. Durante su captura, al activista le fueron leídos sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Luis García había denunciado irregularidades en Comar

Previo a su detención, Luis García había denunciado una serie de irregularidades y actos de corrupción en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), además de amenazas por parte del crimen organizado, así como señalamientos al Instituto Nacional de Migración de haber entregado las “rutas migrantes” a los grupos delincuenciales que operan en el país.

Luis García declaró también que al interior de la Comar y el INM existe una red de complicidad para aprovecharse de los migrantes, con cobros que llegan hasta los 50 mil pesos para obtener los refugios permanentes en el país.

De acuerdo con migrantes que estaban reunidos en dicho parque, Luis García les dijo que iría a su automóvil para recoger unos papeles, sin embargo, ya no regresó.

Los indocumentados extranjeros y colaboradores de Luis García, la detención es un hecho de represión para impedir que se realice la caravana migrante en las primeras horas de este miércoles en busca del sueño americano.

