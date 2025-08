México no ha estado de acuerdo con pena de muerte, dice Sheinbaum

Al extraditar a criminales a Estados Unidos, México siempre ha solicitado reciprocidad en cuanto a que en el país no se aplica ni se está de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien además remarcó que hasta ahora su gobierno desconoce si Estados Unidos llegó a un acuerdo con tres narcotraficantes a los que no se les aplicará tal pena.

Ayer, el gobierno estadounidense notificó ante la Corte federal en Brooklyn que no buscará la pena de muerte contra Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa; Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, y contra Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, exlíder del Cártel de Juárez.

Al respecto, Sheinbaum Pardo remarcó que dicha resolución fue decisión exclusiva del gobierno de aquel país en la que su administración no tuvo intervención alguna.

Enfatizó además que México siempre ha estado en contra de la pena de muerte y esto es algo que se refiere al entregar a algún criminal a solicitud de Estados Unidos, negando que se trate de alguna solicitud en respaldo del delincuente extraditado, ya que subrayó que tal oposición a ese castigo forma parte de la política mexicana, por lo que no se trata de una decisión particular.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ı Foto: Cuartoscuro

“Nosotros estamos en contra de la pena de muerte, no importa el delito. No es algo con lo que coincidimos, entonces en cualquier sentido, cuando no hay pena de muerte es parte de la política mexicana, no es un asunto personal. Todos los tratados de extradición se establece reciprocidad; es decir, que no puede haber pena de muerte… Lo que busca México es que haya está reciprocidad con nuestras leyes. No tiene nada que ver con el personaje o con la persona o con el delincuente, sino con que nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte y sobre la posibilidad, no participamos en estas decisiones, es una decisión del gobierno de Estados Unidos”, enfatizó.

Sobre si con el antecedente de que el gobierno norteamericano ya ha llegado a acuerdos con otros criminales mexicanos que les han sido extraditados, dijo desconocer si esto aplicó en el caso de estos tres narcotraficantes.

Pese a ello, sostuvo que se continuarán tomando las acciones que sean necesarias siempre y cuando sean benéficas para el país.

“No conocemos que lo vayan a liberar; por ejemplo, no lo sabemos, entonces hay acuerdos de extradición y todo lo que tenga que ver con un beneficio para nuestro pueblo vamos a actuar siempre”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT