Morena cierra filas con Adán Augusto; se deslinda de exfuncionario vinculado a ‘La Barredora’

Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado se deslindó del exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena quien es buscado por vínculos con La Barredora. Aseguró que “nunca tuvo un indicio o sospecha” y rechazó cualquier responsabilidad; mientras que su grupo parlamentario cerró filas con él.

Durante su intervención en tribuna, López Hernández explicó que cuando llegó al gobierno de Tabasco en 2018 “ratifiqué al secretario de seguridad pública del anterior gobierno (…) No inició, Bermúdez, conmigo. Yo lo nombré en un momento de crisis de seguridad en diciembre del 2019 y nunca durante el ejercicio de mi gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha”.

López aseguró que no necesita fuero y que está dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad. Foto›Cuartosuro

Adán Augusto rechaza fuero y responde a acusaciones en debate marcado por tensión política

Aseguró que “En este caso, toda su tiznadera, pues me tiene sin mayor cuidado” y agregó que no requiere “escudarse” en el fuero para acudir al llamado o citatorio de alguna autoridad local o federal.

A la oposición insistió que “mirándolos a los ojos se lo digo, en el momento que haya un citatorio de alguna autoridad voy a acudir, no necesito de fuero (…) No me asusta que algún ciudadano o alguna ciudadana o que producto de una investigación yo tenga que comparecer ante una autoridad. La rendición de cuentas siempre ha sido una constante en mi vida”.

Estas declaraciones surgieron cuando el morenista respondió a los señalamientos lanzados por la senadora del PAN, Lilly Téllez, quien propuso un punto de acuerdo para exigir su separación del cargo como senador y que se ponga a disposición de las autoridades.

Durante el debate, el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar también pidió que se retome el proceso de desafuero en contra de Alejandro Moreno por presuntos actos de corrupción.

“No puede haber perdón absolutamente para nadie. Cualquiera que robe debe ser castigado”, sostuvo.

La confrontación evidenció el profundo encono entre bancadas. Al cierre de su participación, Adán Augusto remató: “Lo suyo, senador Moreno, es el lodazal y la estiercolero; lo mío es seguir construyendo el proyecto de transformación con millones de mexicanos”.

Sin embargo, previo a la discusión, se gestó un encontronazo entre la Mesa Directiva de la Permanente y el Partido Acción Nacional, los cuales protestaron por presuntas irregularidades en la modificación del orden del día, siendo que el citado punto de acuerdo estaba primero antes de la designación de embajadores.

Anaya incluso acusó a Noroña de burlarse enviándole una caja de té vacía, lo cual fue negado por el morenista con ironía: “Como en 2006, cuando dijeron que la caja de pruebas del fraude iba vacía, ahora dicen que esa caja de té iba vacía”.

La bancada panista exigía que se respetara la agenda mostrada en los monitores, mientras Noroña defendió que los cambios se habían acordado por mayoría. El ambiente subió de tono cuando Ignacio Mier respaldó a Noroña. Finalmente, la protesta cesó y la sesión continuó con la ratificación de nombramientos diplomáticos, entre ellos el de Claudia Pavlovich como embajadora en Panamá.

