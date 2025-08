Noroña pone en duda carta de ‘Andy’ López Beltrán; ‘es malísima’, apunta senador | VIDEO

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña descalificó la carta con la que Andrés Manuel López Beltrán intentó atajar las críticas que provocó su viaje a Japón.

Fernández Noroña declaró que pensaba que la carta no era de Andrés Manuel López Beltrán.

“Es malísima”, dijo Gerardo Fernández Noroña en entrevista.

🍿Noroña duda que 'Andy' haya escrito la carta con la que justificó su viaje a Japón: "Es malísima".pic.twitter.com/WHQzYFZWo3 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 6, 2025

“No sé si la escribió él, porque así hubo una carta de supuesta renuncia de Adán Augusto López Hernández que él no había escrito. Yo, francamente, no le veo que sea su estilo. Vamos a esperar a que él diga si esa carta la hizo o no. Y ya, si él dice que la hizo, entonces, opino, de cualquier manera, sea quien sea que la haya hecho, es malísima.

Al senador se le preguntó si el escrito es una fake news.

-No sé, no sé, no sé, no sé. Pues no me parece, no me lo parece. No me lo parece, la verdad.

“Y yo insisto, ya pasó. ¿Se acuerdan que iba a ser el Consejo Nacional de Morena y circularon un documento de supuesta renuncia a la coordinación? Porque el cargo de senador es irrenunciable, de Adán Augusto López Hernández. Entonces, a mí, francamente, me suena a una falsificación.

-“Pero la subió a su cuenta de Instagram”, se le insistió a Fernández Noroña.

-¿Está en su cuenta? Sí. Ah, bueno, pues ya dije, respondió el senador.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR