SCJN ordena a SEP eliminar mención de Lorenzo Córdova en libro de texto

La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo al exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, con lo que la Secretaría de Educación Pública deberá retirar su nombre e imagen de los libros de texto gratuito.

En la última sesión de la Segunda Sala de la SCJN, los ministros resolvieron que la SEP vulneró el derecho al honor y reputación de Córdova Vianello al utilizarlo como ejemplo de discriminación.

El caso fue definido por el voto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien acudió a la Segunda Sala para desempatar la votación, pues en la sesión del pasado 2 de junio había quedado 2-2.

El proyecto del ministro Javier Laynez Potisek señala que la SEP está obligada a dejar de publicar el contenido que hacía referencia a Córdova en el libro de texto “Proyectos Comunitarios” de sexto grado de primaria, que en la página 246 dice lo siguiente:“2015 En México, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias”.

Con el fallo de la Corte, la SEP y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) deberán abstenerse de continuar con la distribución del libro “Proyectos Comunitarios” y suprimir la mención de Lorenzo Córdova en futuras ediciones. Asimismo, deberán editar la versión digital para que desaparezca la mención sobre Córdova.