‘Siempre mantendré mi postura de que el poder se ejerce con humildad’, responde Sheinbaum tras carta de ‘Andy’

Presidenta no entrará en debate

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo su llamado a que el poder debe ejercerse con humildad, luego de la carta publicada por Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, con la que explicó sus vacaciones en Japón y reviró a las críticas que recibió por esto.

En un desplegado difundido este martes, el secretario de Organización de Morena aclaró que antes de viajar a Tokio, notificó su decisión a la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, ante quien explicó que se ausentaba tras “extenuantes jornadas de trabajo”; además, negó haber pagado altas cantidades en su viaje por aquel país como se aseguró por parte de algunos personajes y medios, a los que acusó de haber emprendido una “campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias”.

Claudia Sheinbaum Pardo negó sentirse aludida por los señalamientos del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y, aunque dijo que no entraría en debate, aseguró que no cambiará de opinión en cuanto a que quienes ocupan un cargo público deben actuar con humildad y sencillez.

“No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre porque mi convicción es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez porque nosotros nos debemos al pueblo… No voy a entrar en el debate de esta carta. Digo mi posición y la voy a mantener siempre y esa ha sido siempre mi actuación. Siempre.”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional en su conferencia de prensa..

Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que esto es sin importar si se trata de ella como Presidenta, o de un diputado, senador o cargo dentro de un partido político, incluso de los que no pertenecen a la 4T, pues todos estos reciben financiamiento público y están sometidos al escrutinio de la población.

“Esa es mi recomendación a todas y a todos, incluso, no solo los de Morena o los de los partidos aliados, a todas y a todos. Y a nosotros nos juzga uno solo. Son millones, el pueblo de México… Yo les digo a mi equipo, nosotros somos ciudadanos con un encargo, pero somos pueblo, somos ciudadanos. Y debemos de actuar como ciudadanos desde que salimos de nuestra casa hasta que llegamos al trabajo. Y nosotros tenemos una responsabilidad política”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que mantiene con todos los integrantes de la 4T e incluso con adversarios, sobre los cuales omitió precisar nombres.

