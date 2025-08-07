Ahora, Layda en Holanda

Otra militante de la 4T que busca mitigar sus “extenuantes” jornadas laborales es la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a quien se le vio el pasado martes, junto a su hermana Laura, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, haciendo fila para tomar un vuelo hacia Ámsterdam. No se tiene conocimiento de que tuviera programada una gira de trabajo, por lo que la conclusión entre usuarios de redes sociales fue que se trata de unas vacaciones doradas, en una de las ciudades más caras de Europa. No faltó el ocurrente que comentó que la mandataria se fue lejos del país para reflexionar sobre la censura que impuso a un periodista en Campeche, o sobre la impunidad en torno a la violación tumultuaria que sufrió una joven presuntamente a manos de tres brigadistas de Morena. Lo mejor, dicen algunos, será esperar a que Layda nos explique qué fue a hacer a la capital de Holanda, siempre y cuando no se tarde 10 días en hacerlo. Pendientes.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES May busca eludir al Congreso