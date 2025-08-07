En redes exhiben lujos de Gutiérrez Luna

Los lujos que ostenta la familia Gutiérrez Barreras, conformada por los diputados federales morenista Sergio Gutiérrez Luna, y petista Diana Barreras, siguen causando polémica en las redes sociales.

Con zapatos de diseñador, relojes de lujo, ropa de marca y viajes en clase premier, valuados en millones de pesos, se exhiben el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, Diana Barreras (Dato Protegido), lo cual contrasta con el discurso oficialista de la “justa medianía”.

En diversas fotografías subidas en sus cuentas de redes sociales, a las que el periodista Jorge García Orozco les puso la lupa, el guardarropa conjunto de la pareja legislativa asciende a cuando menos cuatro millones de pesos, cuando la dieta que reciben en San Lázaro es de 948 mil pesos al año, cada uno.

De los calzados más llamativas sobresalen unas botas de la firma italiana Marsell, cuyo valor comercial es de 19 mil 453 pesos, lo cual equivale a más de 70 salarios mínimos diarios. Pero el gusto por lo fino no concluye ahí, ya que también fue captado usando unos zapatos Dolce & Gabbana, con un valor cercano a los 18 mil pesos.

Gutiérrez Luna también ha usado sneakers color guinda de la marca Balenciaga, valuados en 17 mil pesos. Además, junto con su esposa Diana Karina Barreras, portan relojes de alta gama, entre ellos un modelo Corum Admiral, con un precio en el mercado de 185 mil pesos.

Estos lujos exhibidos por Sergio Gutiérrez, del que se dijo falsamente que había solicitado licencia como diputado federal, contrastan con los llamados constantes de austeridad hechos por la Presidenta Claudia Sheinbaum y la propia dirigente nacional morenista, Luisa María Alcalde, de llevar una vida en la “justa medianía”.

Sin embargo, en fecha reciente también se difundió un viaje redondo que realizó Gutiérrez Luna, “Dato Protegido” y familia a Nueva York, Estados Unidos, con un costo total de 191 mil 748 pesos, del 8 al 15 de mayo pasado, volando en Aeroméxico en clase premier, y encima portaba una mochila Tumi Mclarende de 12 mil 500 pesos.