Noroña, lapidario con Andy

Resulta que la reacción más negativa hacia la carta de Andrés Manuel López Beltrán no vino de la oposición, sino de su propia casa. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en principio dijo no creer que Andy hubiera redactado la misiva, porque “no le veo que sea su estilo”. Y cuando se le aclaró que fue difundida en sus redes, entonces lanzó su frase lapidaria: “Sea quien sea que la haya hecho, es malísima”. Noroña intentaba defender al hijo del expresidente López Obrador ante las críticas por sus vacaciones en Tokio, pero terminó por golpearlo más, al poner en duda su argumento de que estaba extenuado, o el haber hecho una distinción entre “mis adversarios” y “los conservadores” o todo a la vez. Por cierto, hay quienes piensan que la forma en que el propio Noroña ha intentado justificar sus viajes de lujo tampoco han sido muy convincentes, que digamos, así que no es la voz más autorizada para hacerle señalamientos a Andy. Uf.

