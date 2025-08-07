Pemex presenta Plan Estratégico para lograr sostenibilidad financiera y energética a partir de 2027

La presidenta de la Comisión de Energía del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Padilla Rodríguez, coincidieron en que el nuevo Plan Estratégico de la empresa productiva del Estado representa una ruta viable para lograr, a partir de 2027, una operación financiera y técnica sostenible, reducir la dependencia del gas de Estados Unidos y garantizar justicia energética para la población más vulnerable.

Durante la inauguración del Foro Nacional de Energía, Castillo Juárez, senadora por Morena, destacó que el Plan Estratégico de Pemex, presentado el 5 de agosto por la Presidenta Claudia Sheinbaum, no sólo busca estabilizar las finanzas de Pemex, sino recuperar en el mediano plazo su calidad crediticia e incentivar la inversión pública y mixta.

Senado y Pemex apuestan por la autosuficiencia energética con plan integral a 2027. ı Foto: Especial

Pemex apuesta por eficiencia y sostenibilidad financiera ante retos de producción y dependencia energética

“Estamos muy optimistas con este plan”, afirmó, al subrayar que incluye la mejora continua de Petróleos Mexicanos en términos de eficiencia, transparencia operativa y disciplina en el ejercicio del gasto.

Dijo que en la actualidad se impulsarán esquemas innovadores para atraer capital de largo plazo con respaldo del gobierno federal y financiamiento por 250 mil millones de pesos, suficientes para el programa de inversión previsto. “Con este plan, Pemex será una empresa operativa y financieramente sostenible a partir de 2027”, aseguró.

Por su parte, Padilla Rodríguez subrayó que la contribución fiscal de Pemex es determinante para las finanzas públicas, al tiempo que explicó la compleja situación que enfrenta la compañía para mantener sus niveles de producción de petróleo y gas.

Advirtió que México enfrenta una “dependencia brutal” del gas importado desde Estados Unidos, que en algunos meses llega a cubrir hasta 96 % de la demanda, principalmente para generación eléctrica. “Si nos cierran la llave, nos dejarían a oscuras, como ocurrió en 2021”, alertó.

Plan Estratégico de Pemex busca fortalecer finanzas y producción frente a retos nacionales. ı Foto: larazondemexico

El director de Pemex consideró prioritario explotar los yacimientos nacionales, aunque la mitad de ellos sean no convencionales y más difíciles de extraer. En este sentido, rechazó la percepción de que Pemex sea un “barril sin fondo”: “Buena parte de los programas sociales se financian con lo que Pemex paga de impuestos; vean la cantidad que aportamos cada año para entender nuestro papel en las finanzas públicas”.

Padilla explicó que la industria enfrenta un ciclo natural de agotamiento de campos petroleros: “Estamos encontrando yacimientos cada vez más pequeños, de 20, 30 o 50 millones de barriles, que apenas reemplazan una fracción de la producción anterior”. Recordó que el pico histórico de producción de crudo se alcanzó en 2004 y el de gas en 2009; desde entonces, ambos han declinado.

Frente a esta realidad, expuso que la estrategia de Pemex se basa en intensificar la exploración y maximizar la recuperación en campos actuales, con el reto de sustituir producción con yacimientos cada vez menos rentables y en un contexto de recursos limitados. “Necesitamos más inversión para aprovechar todo el potencial geológico del país”, concluyó.

