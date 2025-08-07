Sheinbaum celebra baja en inflación: ‘obedece a acuerdos con gasolineros y canasta básica’

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la baja registrada en la inflación, al resaltar que ello es el resultado de los acuerdos alcanzados con gasolineros y el que se tiene sobre la canasta básica.

En ese sentido, señaló que el mes de mayo fue el más alto en lo que va del año en cuanto a inflación, con 4.42 por ciento, mientras que en junio y julio se registraron bajas importantes de 4.42 por ciento y 3.51 por ciento, respectivamente.

“Mayo fue el más alto del 2025, una inflación de 4.42 por ciento. Baja en junio a 4.32 y en julio a 3.51 por ciento, lo cual es una disminución muy importante”, explicó.

En julio, la inflación bajó a 3.51 por ciento anual, de acuerdo con Inegi.



En julio, la inflación bajó a 3.51 por ciento anual, de acuerdo con Inegi.

La mandataria federal recordó que su administración ha mantenido en vigor el Paquete Contra la inflación y la Carestía (PACIC), que se puso en marcha desde la administración anterior, mediante el cual se busca estabilizar los precios de la canasta básica, e informó que el acuerdo se renovará en este mes.

En ese sentido, agradeció la colaboración de productores, comercializadoras y gasolineras.

“Este acuerdo lo mantenemos, y agradecemos a las tiendas comercializadoras y a los productores por mantener el precio de la canasta básica. También agradecemos a los gasolineros por este acuerdo voluntario que hicimos para que la gasolina magna no esté por encima de los 24 pesos”, señaló.

