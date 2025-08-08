Detienen a integrante de ‘Los Metros’ por homicidio del delegado de FGR en Tamaulipas

La camioneta del delegado de la FGR en Tamaulipas,

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la captura de Jaret Roberto “H”, señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato del delgado de la dependencia federal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

De acuerdo con la dependencia, el detenido es identificado como miembro de “Los Metros”, facción del Cártel del Golfo, señalada como uno de los principales grupos dedicados al huachicol fiscal en la región.

La aprehensión se realizó en un centro de rehabilitación de Reynosa, donde presuntamente se ocultaba. En el lugar, autoridades aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos y droga.

Según la FGR, la detención fue posible tras identificar un vehículo utilizado por los agresores. El análisis del teléfono móvil de Jaret Roberto “H” permitió confirmar su presunta participación directa en el homicidio.

El detenido será presentado ante un juez federal, mientras continúan las investigaciones para localizar y capturar a otros implicados en el crimen.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR