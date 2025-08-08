EU y México estamos unidos contra los cárteles como dos aliados soberanos: Embajador Johnson

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que su país y México enfrentan un enemigo común: los cárteles criminales, situación por la cual “estamos unidos como dos aliados soberanos” .

En un mensaje a medios, Johnson aseguró que estas organizaciones —que Estados Unidos ya considera terroristas— “envenenan a nuestra gente, amenazan a nuestras comunidades y debilitan la seguridad y la prosperidad de nuestras dos naciones”.

EU y México fortalecen su cooperación en seguridad y combate al narcotráfico. ı Foto: larazondemexico

Las declaraciones se producen tras un artículo de The New York Times que reveló que el presidente Donald Trump analiza nuevas medidas contra los cárteles.

A propósito, Johnson recordó que “el presidente Trump lo ha dejado claro, y los líderes en todo nuestro gobierno concuerdan: estas organizaciones no solo son narcotraficantes, son terroristas que destruyen vidas, corrompen instituciones y mantienen como rehenes del miedo a comunidades enteras”.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el embajador de EU en México, Ronald Johnson, en fotografía de archivo. ı Foto: X @Claudia_shein

Por lo anterior, el embajador sostuvo que Estados Unidos continuará trabajando de forma conjunta con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar “esta amenaza con la seriedad que exige”.

En este sentido, Johnson advirtió que son los cárteles, y no la población, quienes deben temer “a la fuerza combinada, la determinación y la resolución de dos naciones soberanas comprometidas con la justicia y con proteger a su gente”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impulsado que los cárteles del narcotráfico sean considerados organizaciones terroristas. Foto›Especial

Subrayó que la estrategia no implica que Estados Unidos actúe en solitario, sino que busca construir un frente conjunto e inquebrantable con México “para defender a nuestros ciudadanos, desmantelar las redes de los cárteles y asegurar que las únicas personas que deban temer por su futuro sean aquellas que lucran con el asesinato, la adicción y el caos”.

El mensaje es claro: estamos unidos. Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros pueblos, trabajando de forma colaborativa, como dos aliados soberanos Ronald Johnson, embajador de EU en México



Johnson concluyó reiterando las palabras de Trump: “Nuestra cooperación en la frontera continuará en lo que respecta a todos los aspectos de la seguridad, incluyendo las drogas, la distribución de drogas y la inmigración ilegal a los Estados Unidos”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am